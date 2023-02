Odborník: Vagnerovci fungujú globálne. Ich výhry sú víťazstvom Putina

Nedávno sa objavila v denníku Guardian správa o tom, ako vagnerovskí žoldnieri utrpeli straty v Stredoafrickej republike, kde s miestnymi rebelantmi bojovali o lukratívne bane na zlato. Nakoľko je táto skupina v Afrike úspešná? Pôsobí v Mali, Líbyi či v Sudáne a objavili sa o nej správy napríklad aj z Mozambiku.

Možno je to dosť cynické, ale myslím si, že to, čo robia vagnerovci v Afrike, je pre nich celkovo takpovediac čistým úspechom. Pomáhajú Moskve vyhnúť sa sankciám a dodávajú Kremľu prostriedky, ktoré tak potrebuje. Dokonca aj v prípadoch, keď skupina príde o mužov v boji, nejde o veľké straty.

Čiže ich vagnerovci nevnímajú ako problém?

Nie sú to elitné jednotky, ale žoldnieri, ktorých využívajú ako krmivo pre kanóny a ktorých ruský diktátor Vladimir Putin považuje za nahraditeľných. Takže všetko, čo je Rusko schopné získať z toho, že vagnerovci niekde sú, považuje Kremeľ za výhru.

Aké dôležité sú operácie vagnerovcov v Afrike pre to, čo sa deje na Ukrajine? Žoldnieri sa zapojili do ruskej invázie. Vieme, že bojujú pri Bachmute aj inde.

<Ak> Vagnerovské aktivity vnímam v globálnom rámci. Takže si myslím, že bez ohľadu na to, kde je skupina úspešná, prospieva to jej imidžu a značke skupiny. Inými slovami, úspechy majú tendenciu plodiť ďalšie úspechy. Keď vagnerovcov považujú za efektívnych, pomôže im to pri získavaní ďalších ľudí. V súčasnosti Rusko vyzerá dosť zúfalo, keď sa usiluje násilne verbovať odsúdených a väzňov. Budem zvedavý, či sa v krajine neobjavia ďalšie žoldnierske skupiny, ktoré by mohli predstavovať výzvu pre Prigožina a jeho skupinu.