Ruská novinárka Ovsiannikovová opísala svoj nevšedný útek do Francúzska

Ovsiannikovová (44), ktorej hrozilo 10 rokov väzenia, utiekla z Ruska v októbri tesne pred vynesením rozsudku. Známou po celom svete sa stala po tom, keď ešte ako zamestnankyňa ruskej štátnej televízie v marci v živom vysielaní ukázala protestný plagát proti vojne Ruska na Ukrajine. Jej nápis znel: „Zastavte vojnu. Neverte propagande. Tu vám klamú.“

Pri úteku z vlasti jej pomáhali francúzski Reportéri bez hraníc, ktorí použili sedem rôznych vozidiel a išli s ňou v noci peši cez hranicu do lesa. „Museli sme sa orientovať podľa hviezd a bola to skutočná výzva,“ povedala. „Schovávali sme sa pred svetlami pohraničnej stráže a traktorov, ktoré sa tam pohybovali, no nakoniec sa nám to podarilo a dostali sme sa na hranicu,“ uviedla.

Matka dvoch detí, ktorá bola v Rusku v domácom väzení a pri úteku si musela prerezať elektronický náramok, povedala, že sa zdráhala opustiť Rusko. „Stále to bola moja domovina, i keď v nej prevzali moc vojnoví zločinci, no nedali mi na výber – bolo to buď väzenie, alebo emigrácia,“ povedala.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron ponúkol Ovsiannikovovej azyl deň po jej televíznom proteste a ona teraz žije so svojou dcérou vo Francúzsku. „Samozrejme, že sa obávam o svoj život. Zakaždým, keď sa rozprávam so svojimi priateľmi v Rusku, povedia: Čo preferujete? Novičok, polónium alebo autonehodu?,“ povedala narážajúc na rôzne spôsoby atentátov, ktoré údajne používajú ruské bezpečnostné služby.

Ovsiannikovová povedala, že prežila veľmi ťažké detstvo – jej rodinný dom v Čečensku bol zničený počas predchádzajúcej vojny – a to ju motivovalo protestovať proti invázii na Ukrajinu. „Bola som priamo uprostred bubliny propagandy,“ vyhlásila, dodajúc, že hľadala spôsob, ako túto bublinu prasknúť.

Ovsiannikovová čelila kritike za to, že roky pred svojím protestom podporovala štátnu propagandu. Priznala, že bola roky vedome spolupáchateľkou, no strčila hlavu do piesku a „uchýlila sa ku každodennému životu v kruhu priateľov a rodiny“ a k akcii ju primäl až „obrovský šok“ z vojny.

Po prvom proteste v televízii sa presťahovala do Nemecka, ale po troch mesiacoch sa vrátila a zorganizovala protest neďaleko Kremľa, pri ktorom držala plagát s nápisom „Putin je vrah“, čo viedlo k jej zatknutiu.

Šéf RSF Christophe Deloire povedal, že ich kontaktovala krátko predtým, ako sa rozhodla utiecť. „Bol to výnimočný útek, ktorý prinúti človeka zamyslieť sa nad najslávnejšími útekmi cez Berlínsky múr,“ vyhlásil.

Ovsiannikovová povedala, že žije v nádeji, že jedného dňa uvidí ruských lídrov čeliť tribunálu pre vojnové zločiny v Haagu. „Myslím si, že tento režim prežíva svoje posledné dni. Neviem síce, ako dlho bude táto vojna ešte trvať, no musí sa skončiť úplným víťazstvom Ukrajiny,“ dodala.