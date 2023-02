Migrácia: Zavrú Rakúšania a Česi opäť hranice?

"Hovoril som s českým premiérom Petrom Fialom aj s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom. S istotou môžem povedať, že urobíme všetko preto, aby sa takáto situácia nezopakovala,“ reagoval Heger na otázku Pravdy o možnom zatváraní hraníc.

VIDEO: Migranti v stanovom mestečku v Kútoch v novembri

Podľa premiéra to závisí aj od toho, ako EU zvládne situáciu na svojich vonkajších hraniciach "Nech je to kdekoľvek. Či je to maďarsko-srbská hranica alebo niekde v Stredozemnom mori. Po diskusii s Petrom Fialom a Karlom Nehammerom môžem povedať, že je odhodlanie nezavádzať kontroly,“ zdôraznil Heger.

Členské štáty vedú debatu, nakoľko by malo byť možné z európskych peňazí financovať stavby, ako sú ploty a múry, ktoré majú zabrániť migrantom prekračovať hranice. Kritici tohto prístupu pripomínajú, že je nevyhnutné, aby utečenci mali v súlade s medzinárodným právo možnosť žiadať o azyl.

Lídri dvadsaťsedmičky vyzvali Európsku komisiu (EK), aby financovala opatrenia členských štátov, ktoré priamo prispievajú ku kontrole vonkajších hraníc EÚ, ako sú napríklad pilotné projekty riadenia hraníc, ako aj posilnenie kontroly hraníc v kľúčových krajinách na tranzitných trasách do únie.

EK má tiež okamžite mobilizovať významný objem finančných prostriedkov a prostriedkov EÚ na podporu členských štátov pri posilňovaní spôsobilostí a infraštruktúry v oblasti ochrany hraníc, prostriedkov dozoru, a to vrátane vzdušného dozoru, a vybavenia.

Ako to však už v EÚ neraz býva, každá krajina si so záverov summitu vyberá svoje. Rakúsky kancelár Nehammer zdôraznil, že únia umožní využiť viac financií na ochranu vonkajších hraníc. "Podľa neho to znamená, že EÚ de facto platí za hraničné ploty, aj keď tvrdí, že to tak nie je,“ skonštatoval portál Politico Europe.