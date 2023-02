Moskva opäť hovorí o mierových rokovaniach, ale 'na základe reality'

Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak vzápätí ponuku označil za ďalší dôkaz, že rokovania teraz nemajú zmysel, Rusko sa nemieni vzdať okupovaných ukrajinských území, a že jedine víťazstvo Ukrajiny vo vojne zaistí mier v Európe. „Áno, klasik hovorí, že akékoľvek vojnové akcie končia konaním, a prirodzene sme už povedali, že budeme na také rozhovory ochotní. Ale len na rozhovory bez predbežných podmienok (a) na základe tej reality, ktorá existuje, na rozhovory so zreteľom na ciele , ktoré sme verejne oznámili,“ vyhlásil ruský diplomat.

Také vyhlásenie podľa Podoljaka svedčí len o tom, že o rokovaní s Kremľom nemôže byť reči. „Kremeľ vo svojej pravidelnej rétorike o mieri a rokovaniach vyhlasuje, že neopustí (okupované) ukrajinské územia a neponesie zodpovednosť za svoje zločiny. Je to ďalší dôkaz, že o rokovaní nemôže byť reči. Jedine víťazstvo Ukrajiny, alebo vojna v Európe neskončí a Rusko zločinne ovládne svet,“ napísal Podoljak na twitteri.

Čítajte viac Odborník: Vagnerovci fungujú globálne. Ich výhry sú víťazstvom Putina

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimíra Putina pred 353 dňami rozpútal najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, ktorý si vyžiadal podľa odhadov desiatky tisíc ľudských životov a milióny ľudí vyhnal z domovov. Rusko sa pokúsilo anektovať ďalšie štyri ukrajinské regióny, podobne ako predtým Krym, ale svet tieto anexie neuznáva a ukrajinské vojská pri svojej protiofenzíve časť okupovaných území oslobodili.

Návrh rezolúcie, ktorý Valnému zhromaždeniu OSN predložili prívrženci Ukrajiny v predvečer ruského vpádu, zdôrazňuje potrebu dosiahnuť mier, ktorý by zaistil „zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť“ Ukrajiny, píše ruská redakcia BBC. Rokovanie VS OSN o Ukrajine by malo pokračovať 22. februára a už nasledujúci deň by sa malo hlasovať o návrhu, ktorý podľa diplomatov dostali všetky členské štáty s výnimkou Ruska a Bieloruska. Dokument tiež nabáda k okamžitému a úplnému stiahnutiu ruských jednotiek z ukrajinského územia v medzinárodne uznávaných hraniciach, k úplnej výmene zajatcov, oslobodeniu všetkých nezákonne uväznených osôb ak návratu násilne deportovaných osôb do vlasti.