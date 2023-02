Nespokojní Francúzi vyšli opäť do ulíc kvôli plánu zvýšiť dôchodkový vek

V mestách po celom Francúzsku v sobotu pokračovali protesty proti vládnej dôchodkovej reforme, ktorá by pre väčšinu Francúzov posunula hranicu odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Odborové organizácie usporiadali už štvrtú "mobilizáciu" proti tohtoročnému návrhu v snahe donútiť vládu a prezidenta Emmanuela Macrona k zmene kurzu. Novo avizovali zvolanie generálneho štrajku na 7. marca, ak nebudú ich požiadavky vypočuté.

Podľa ministerstva vnútra sa dnešných demonštrácií zúčastnilo okolo 963 000 ľudí, čo je viac ako v utorok, ale menej ako na začiatku protestov. Odborová ústredňa CGT však tvrdí, že do ulíc vyšlo „viac ako 2,5 milióna ľudí“.

Protesty sa začali 19. januára, to bolo len niekoľko dní po odhalení vládneho plánu, a pokračovali 31. januára a tento utorok. Štvrté kolo demonštrácií bolo ako prvé zvolané na nepracovný deň, aby sa ho mohli zúčastniť aj ľudia, ktorí sa inokedy nemôžu uvoľniť z práce. „Je to možno jediný moment, kedy môžem prísť, teraz mám šancu,“ povedala agentúre AFP riaditeľka strednej školy Sandrine Thouronová na pochode v Toulouse.

„Som tu za svoju matku, ktorá má z práce depresie a prežila syndróm vyhorenia, a za všetkých starých ľudí, ktorých vidím robiť ťažkú prácu,“ povedal osemnásťročný recepčný Nicolas Garcia, ktorý demonštroval v Clermont-ferrande, a to vôbec prvýkrát v živote.

Odborári dúfali v silnú účasť, ktorá by vyslala vláde jasný signál po poklese záujmu pri predchádzajúcom kole demonštrácií. Polícia v utorok vyčíslila účasť na 757 000 ľudí, zatiaľ čo o týždeň skôr zaznamenala asi 1,27 milióna demonštrantov. Francúzske médiá v piatok písali o tom, že úrady pred novou mobilizáciou očakávali v uliciach 600 000 až 800 000 ľudí.

Podľa ministerstva vnútra sa na dnešných demonštráciách zúčastnilo 963 000 ľudí, podľa odborov viac ako 2,5 milióna, uviedla stanica BFMTV na svojom webe.

Opozičná poslankyňa Marine Le Penová na twitteri napísala, že po takejto mobilizácii už vláda „nebude môcť ďalej pozerať inam a nechcieť počuť Francúzov“, odmietajúcich dôchodkovú reformu.

Potýčky s políciou aj štrajk na letisku

V dopoludňajších hodinách začali pochody v Toulouse či Štrasburgu a okolo 13.00 h odštartovala tiež manifestácia v Paríži naplánovaná na trase od námestia Republiky po Place de la Nation. Odborová centrála CGT odhadla počet demonštrantov v metropole na pol milióna, zatiaľ čo podľa polície ich bolo 93 000, uviedla BFMTV. Kvôli potýčkam s policajtmi bolo desať ľudí zadržaných, jeden policajt bol hospitalizovaný so zranením oka, uviedla parížska prefektúra.

V Toulouse podľa organizátorov pochodovalo 100 000 ľudí, čo je vyšší odhad oproti predchádzajúcim dvom manifestáciám v tomto juhofrancúzskom meste. V Marseille podľa usporiadateľov bola účasť ešte vyššia: 140 000 ľudí.

Čítajte viac Zo 62 na 64. Milióny Francúzov protestovali proti Macronovej reforme dôchodkov

Predchádzajúce protestné dni boli spojené so štrajkami vo verejnom sektore, ktoré výrazne narušili hromadnú dopravu či školskú výučbu. Dnes sa tento scenár neopakuje, parížske letisko Orly však okolo poludnia informovalo o vopred neohlásenom štrajku letových dispečerov. Výsledkom je zrušenie polovice letov, napísala televízia BFMTV.

Jadrom konfliktu je snaha vlády do roku 2030 navýšiť o dva roky vekové minimum pre odchod do dôchodku a tiež zrušiť väčšinu špeciálnych režimov v dôchodkovom systéme. Plán pramení z dlhodobej politiky prezidenta Macrona a jeho strojcovia ho obhajujú ako snahu zvrátiť stratovosť súčasného nastavenia. Francúzsky dôchodkový systém je označovaný za relatívne štedrý a Francúzi trávia v dôchodku v priemere najviac rokov spomedzi všetkých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Prieskumy naznačujú, že väčšina krajiny so zmenou nesúhlasí, uvádza agentúra Reuters.

Zatiaľ čo vláda sa snaží reformu pretlačiť parlamentom, na obzore sú ďalšie protesty a štrajky. Už počas týždňa odbory avizovali ďalšiu mobilizáciu 16. februára, po dnešnom rokovaní potom ohlásili marcový generálny štrajk. Ak vláda nestiahne svoj návrh, pokúsia sa „zastaviť“ život vo Francúzsku, povedal za popredné odborové organizácie riaditeľ zväzu FO Frédéric Souillot.