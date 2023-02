Po USA zostrelili neidentifikovateľný objekt aj nad Kanadou

Krátko pred Trudeauovým oznámením veliteľstvo protivzdušnej obrany Severnej Ameriky (NORAD) podľa agentúry AP oznámilo, že zistilo letiaci objekt vo vysokej výške nad Kanadou. Ďalšie informácie NORAD neposkytol.

Trudeau na twitteri napísal, že nariadil zostreliť neidentifikovaný objekt, ktorý narušil kanadský vzdušný priestor. Veliteľstvo NORAD objekt zostrelilo nad Yukonom. Vzlietli kanadské a americké lietadlá a objekt úspešne zasiahla americká stíhačka F-22.

Tento objekt bol tretím, ktorý v posledných dvoch týždňoch narušil severoamerický vzdušný priestor, poznamenala AP.

VIDEO: Takáto americká strela pred pár dňami zničila čínsky špionážny balón.

Biely dom v piatok oznámil, že americká stíhačka zostrelila nad Aljaškou bližšie neurčený objekt s veľkosťou malého osobného auta, ktorý letel vo veľkej výške. Zásah nariadil prezident Joe Biden. Nie je jasné, komu letiaci predmet patril. Ďalšie podrobnosti budú podľa Washingtonu jasné po analýze zvyškov.

Podľa bezpečnostného hovorcu Bieleho domu Johna Kirbyho sa objekt nachádzal vo výške zhruba 12 000 metrov a mohol predstavovať nebezpečenstvo pre civilné lietadlá. Trosky predmetu dopadli do amerických vôd. Pri zostrelení sa objekt pohyboval pri severovýchodnom cípe Aljašky. Kirby uviedol, že ministerstvo obrany nemá poznatky o ďalších podobných predmetoch v americkom vzdušnom priestore.

Podľa Kirbyho bol zostrelený objekt menší ako čínsky balón, ktorý americké letectvo zničilo minulý týždeň. „Nevieme, kto bol jeho majiteľom, či to bol nejaký štát, firma či fyzická osoba,“ uviedol hovorca Bieleho domu. Ani Pentagón nebol schopný určiť pôvod lietajúceho predmetu. Ďalšie poznatky by mohla priniesť analýza trosiek, ktoré sa americké sily snažia vyzdvihnúť. Zásah by mal byť ľahší ako pri čínskom balóne, keďže povrch je zmrznutý.

Čítajte viac USA zostrelili pri Aljaške neznámy objekt letiaci vo veľkej výške

Predmet nemal pohon ani iné prvky, ktoré by mu dovoľovali meniť smer letu, a nie sú poznatky, že by ho niekto riadil, uviedol Pentagon. „Nie je nám zatiaľ jasné jeho využitie,“ povedal o predmete Kirby. Nie je jasné, či predmet niesol výzvedné vybavenie. Letel v nižšej hladine ako zostrelený čínsky balón, ktorý sa pohyboval vo výške zhruba 18.000 metrov, spomenul hovorca Bieleho domu niekoľko rozdielov medzi oboma zásahmi.

Čítajte viac FBI tvrdí, že analýza zostatkov čínskeho balóna je v počiatočnej fáze

Minulý týždeň v sobotu stíhačka americkej armády zostrelila čínsky balón, ktorý Spojené štáty označili za špionážny a ktorý preletel nad americkým územím. Peking zostrelenie svojho balóna odsúdil a uviedol, že išlo o civilný objekt, ktorý slúžil na meteorologický výskum. Podľa USA boli čínske špionážne balóny spozorované už skôr na piatich kontinentoch a sú súčasťou rozsiahleho špionážneho programu, ktorý Čína vedie roky.

Nebo uzavreli aj nad Montanou

Vzdušný priestor nad časťou štátu Montana na západe USA bol v sobotu večer dočasne uzavretý kvôli podozrivému objektu na oblohe, uviedol Federálny letecký úrad (FAA). Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že len pár hodín predtým bol neidentifikovaný objekt zistený a zostrelený nad severnou Kanadou.

Incident vo vzdušnom priestore Montany sa začal v sobotu okolo 15.45 h miestneho času, keď boli z mesta Portland vyslané dve stíhačky F-15, aby preskúmali neidentifikovaný objekt. FAA okolo 17.30 h uzavrela vzdušný priestor v okolí mesta Havre ležiaceho v Montane v blízkosti kanadských hraníc

Člen americkej Snemovne reprezentantov Matt Rosendale v statuse na platforme Twitter uviedol, že vzdušný priestor bol uzavretý kvôli objektu, ktorý by mohol rušiť komerčnú leteckú dopravu.

Vzdušný priestor sa znovu otvoril okolo 18.30 h miestneho času. Rosendale uviedol, že ministerstvo obrany sa bude v nedeľu v dopoludňajších hodinách (miestneho času) snažiť objekt monitorovať a prípadne aj dostať na zem. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne zverejnené.

K detekcii neznámeho objektu nad Montanou došlo len niekoľko hodín po tom, ako bol nad severnou Kanadou zostrelený zatiaľ neidentifikovaný objekt. Táto situácia zase nastala len deň po tom, čo bol pri pobreží severnej Aljašky zostrelený iný objekt.

AFP pripomenula, že začiatkom februára prenikol do vzdušného priestoru USA čínsky špionážny balón, ktorý následne preletel nad viacerými štátmi USA, kým bol zostrelený pri pobreží Južnej Karolíny. Druhý balón letel nad Latinskou Amerikou. Čína poprela, že by ich používala na špionáž.