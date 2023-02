Prigožin: Do dvoch rokov si vezmeme Donbas, do troch môžeme aj oblasť za Dneprom

Podľa denníka The Guardian je Prigožinovo vyhlásenie dôkazom, že časť velenia v Moskve počíta s dlhšie trvajúcim konfliktom.

Vojna by sa mohla pretiahnuť aj na tri roky, ak by sa Moskva rozhodla ovládnuť celé ukrajinské územie na východ od rieky Dneper, uviedol Prigožin v rozhovore pri príležitosti blížiaceho sa ročného výročia od ruskej invázie na Ukrajinu.

Ukrajinskí predstavitelia očakávajú skorý ruský útok, možno ešte pred prvým výročím začiatku vojny, ktoré pripadá na 24. februára.

„S veľkou ofenzívou, ako to hovoria, majú Rusi veľké problémy,“ uviedol šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov. Avizovaný ruský útok zďaleka neprebieha podľa plánu, „Rusi majú veľké problémy“ a ukrajinské jednotky ich úspešne odrážajú, cituje Danilova ruskojazyčná verzia servera BBC News.

V rozhovore pre ruského blogera Semiona Pegova zverejnenom v piatok večer Prigožin uviedol, že Rusku by mohlo trvať jeden a pol až dva roky, kým úplne ovládne spomínané dve východoukrajinské oblasti, ktoré tvoria väčšinu regiónu Donbas. Dobytie týchto dvoch oblastí je pritom podľa Prigožina zrejme hlavným cieľom Ruska.

Toto jeho vyjadrenie ponúka vzácnu možnosť nahliadnuť do ruských očakávaní a poskytuje tiež informácie o možnom trvaní konfliktu na Ukrajine, domnieva sa Reuters. Prigožinova Vagnerova skupina je totiž v centre niektorých z najtvrdších bojov prebiehajúcich na Ukrajine.

Prigožin, ruský oligarcha prezývaný aj Putinov kuchár pre lukratívne kateringové zmluvy s Kremľom, nehovorí za ruskú armádu. Jeho dôležitosť v očiach verejnosti však narástla po tom, čo kritizoval vedenie ruskej armády za zlyhania, ku ktorý počas takmer už rok trvajúcej vojny na Ukrajine prišlo.

V piatkovom rozhovore však Prigožin trval na tom, že má „nulové“ politické ambície, všíma si Reuters.

Prigožin používal počas rozhovoru občas vulgarizmy, no zdržal sa ďalšej kritiky ruského vojenského vedenia. Pozrel sa priamo do kamery a uviedol, že nikoho nekritizuje, no vrcholní vojenskí velitelia musia rozumieť situácii vojakov na fronte. Generáli by preto podľa neho mali chodiť medzi vojakov a rozprávať sa s nimi, „aby nemali pocit, že sú so svojimi problémami sami“.

Prigožin okrem toho uviedol, že Rusko potrebuje dobyť mesto Bachmut v Doneckej oblasti, pri ktorom prebiehajú ťažké boje už niekoľko mesiacov.