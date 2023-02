Rusko musí vrátiť Krym. Vojna skončí, keď Putin príde o moc, písala Komsomolskaja pravda. Potom texty zmazali

„Práca v propagande ma ako človeka s novinárskym vzdelaním vôbec nebavila, trpel som krutým rozporom. Od prvého dňa som bol proti vojne. Moji najbližší priatelia sú Ukrajinci,“ povedalnovinár, ktorý teraz žije v zahraničí, serveru Prodolženije sledujet (Pokračovanie nasleduje). Spoveď zaujala aj ďalšie médiá, vrátane bieloruského opozičného webu Naša Niva.

V prokremeľskom denníku sa podľa svojich slov zamestnal preto, lebo po presťahovaní do Moskvy štyri mesiace nezavadil o prácu a dlhy rástli. Keď na konci septembra prezident Vladimir Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, radšej ako státisíce ďalších mladých Rusov odišiel z vlasti, ale v denníku ďalej pracoval „na diaľku“.

Názory v redakcii podľa neho verne kopírujú tón, ktorý sa rinie z obrazoviek štátnych televízií, a redaktori „naozaj veria tomu, o čom píšu, a to aj o rádioaktívnych komároch, ktoré vraj Ukrajina používa“. Ukrajinci sú bežne označovaní za „nepriateľov“ a „ukronacistov“. Pri redakčných poradách nikto nehovorí o vojne ako o vojne, rovnako ako Kremeľ namiesto o vojne hovorí o „špeciálnej vojenskej operácii“.

K „zakázaným“ témam, o ktorých sa nesmie písať, patria nielen hlasy odporu proti vojne, ale aj súkromná žoldnierska armáda, zvaná Vagnerova skupina, ktorej sa podľa Romanenka všetci boja. „Nesmie sa písať, že verbujú trestancov do vojny a dávajú zbrane naozajstným vrahom,“ povedal.

Čítajte viac Zabitie im hrozilo z oboch strán. Dvaja zajatí vagnerovci opísali hrôzy z frontu

„Akokoľvek to znie čudne, nesmú sa ani citovať ruskí poslanci Kartopolov, Gurulev, Sobolev či (bývalý vicepremiér a bývalý šéf Roskosmosu) Dmitrij Rogozin. Vraj sú to zúriví kritici ruského velenia a rozprávajú všelijaké nebezpečné veci, ktoré by mohli destabilizovať nálady v krajine,“ uviedol.

Raz sa Romanenko pokúsil otvorene si pohovoriť s kolegom, ktorý odchádzal z novín do armády. „Kvôli čomu ideš do vojny?“ spýtal sa a vzápätí sa dozvedel, že „niekto musí brániť vlasť“.

„Sabotáž“ na webe denníka sa rozhodol spáchať pred výročím rozpútania vojny. „Je to pre mňa skok do neznáma. Hľadám si prácu, našetrené veľmi nemám. Ale chápem to ako vykúpenie svojej viny. Zostávam bez práce, a tak platím za to, že som klamal. Ukrajincov prosím o odpustenie,“ povedal. Dúfa, že v prokremeľských médiách sú ešte ľudia, ktorí cítia k propagande odpor, a všimnú si jeho čin.