Zatýkanie či tresty bez dôkazov. Američania dostali varovanie odísť z Ruska

„Občania USA, ktorí sa zdržiavajú v Rusku alebo do neho cestujú, by mali okamžite odísť,“ uviedlo veľvyslanectvo. „Necestujte do Ruska kvôli nepredvídateľným dôsledkom nevyprovokovanej plnohodnotnej invázie ruských vojenských síl na Ukrajinu, možnosti obťažovania a zadržiavania občanov USA zo strany ruských bezpečnostných zložiek a svojvoľnému vymáhaniu miestnych zákonov,“ uvádza sa vo vyhlásení. Vyvarovať sa ciest do Ruska by podľa ambasády mali aj predstavitelia cirkví či mimovládnych organizácií.

Spojené štáty vyzývali svojich občanov na opustenie Ruska už v minulosti. Naposledy v septembri vydali takéto varovanie v reakcii na vyhlásenie čiastočnej mobilizácie ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomenula agentúra Reuters.

Ruské bezpečnostné zložky podľa Washingtonu zatýkajú či obťažujú amerických občanov na základe falošných obvinení, odopierajú im spravodlivé a transparentné zaobchádzanie a odsudzujú ich v tajných procesoch alebo bez predloženia vierohodných dôkazov.

Ruská tajná služba FSB v januári uviedla, že začala trestné stíhanie proti občanovi USA pre podozrenie zo špionáže. Dnes ruská rozviedka SVR podľa Reuters oznámila, že získala spravodajské informácie o tom, že americká armáda pripravuje islamistických bojovníkov k útokom na ciele v Rusku a ďalších štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Tvrdenie ruskej strany nebolo možné nezávisle overiť.

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila najväčšiu krízu vzťahov medzi Washingtonom a Moskvou od čias studenej vojny. USA sú kľúčovým politickým a vojenským podporovateľom Ukrajiny. Ruský prezident Putin opakovane obvinil USA, že odmietajú brať ohľad na ruské záujmy. Americký prezident Joe Biden označuje Putina za autokrata, ktorý predstavuje hrozbu pre Spojené štáty.