Čo lieta Američanom nad hlavami? Číňania alebo UFO?

Nie je jasné, akým spôsobom sa najmenej tri neidentifikované lietajúce objekty, ktoré americké letectvo v uplynulých troch dňoch zostrelilo, držia vo vzduchu. Povedal to v nedeľu novinárom podľa agentúry Reuters generál Glen VanHerck, ktorý je na čele Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) a severného veliteľstva. Generál dodal, že objekty z istého dôvodu nenazýva balónmi. Výslovne pritom ani nevylúčil, že by mohlo ísť o votrelca z vesmíru.

Americké letectvo v uplynulých dňoch s odvolaním sa na národnú bezpečnosť zostrelilo nad Severnou Amerikou najmenej tri neidentifikované lietajúce objekty. Už pred vyše týždňom Američania zostrelili pri pobreží Južnej Karolíny čínsky balón, ktorý Washington označil za špionážny. Nič však zatiaľ nenasvedčuje súvislosti s poslednými tromi prípadmi.

„Nedokážem kategorizovať, akým spôsobom sa drží vo vzduchu. Mohol by to byť balón plnený plynom vo vnútri konštrukcie alebo by to mohol byť nejaký druh hnacieho systému,“ povedal VanHerck.

Na otázku, či vylučuje, že by mohlo ísť o votrelca z vesmíru, VanHerck odpovedal: „Nechám to preveriť bezpečnostnou komunitou. Nevylučujem nič.“ Generál dodal, že vojenské letectvo naďalej vyhodnocuje každú hrozbu alebo potenciálnu hrozbu a snaží sa ju identifikovať.

Pojem UFO (z anglického Unidentified Flying Object – neidentifikovaný lietajúci objekt) sa používa na označenie úkazu na oblohe, ktorý nie je možné vysvetliť bežnými skúsenosťami, informáciami či znalosťami. Sú ľudia, ktorí tieto úkazy pripisujú činnosti mimozemšťanov.

K poslednému objektu zostrelenému v nedeľu nad Huronským jazerom pri hraniciach medzi USA a Kanadou VanHerck povedal, že podľa vyhodnotenia expertov nepredstavoval fyzické ohrozenie, ale ide stále o neznámy objekt, ktorý po zostrele pravdepodobne dopadol do kanadských vôd. VanHerck sa domnieva, že ide o vôbec prvú akciu jeho veliteľstva proti lietajúcemu objektu.

K balónu zostrelenému 4. februára Melissa Daltonová z ministerstva obrany vyhlásila, že USA už o ňom hovorili s Pekingom. Čína pritom niekoľko dní žiadosti o dialóg odmietala. K posledným zostrelom objektov Pentagon poznamenal, že nič nenasvedčuje votrelcom z vesmíru „alebo mimozemskej aktivite“. Určovanie objektov na zostrelenie sa podľa Daltonovej deje prípad od prípadu.

Zástupkyňa Pentagonu tiež potvrdila, že čínsky špionážny balón sa líšil od ostatných objektov. Od odhalenia čínskeho balóna podľa nej Pentagon dôkladnejšie skúma údaje z radarov.