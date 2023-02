Stoltenberg: NATO musí rýchlejšie zásobovať ukrajinskú armádu a zvýšiť výrobu munície

Štáty Severoatlantickej aliancie musia urýchliť dodávky zbraní a munície Ukrajine, ktorá ich naliehavo potrebuje kvôli očakávanej ruskej ofenzíve. Povedal to v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý chce o tejto veci v utorok rokovať s aliančnými ministrami obrany. Zbrojárske závody v členských krajinách by podľa neho mali kvôli naliehavej ukrajinskej potrebe zvýšiť najmä produkciu munície, aby mohli armády doplniť zásoby a poslať jej dostatok Kyjeva.

Aliančné krajiny na čele so Spojenými štátmi dlhodobo poskytujú Ukrajine zbrane vrátane ťažkej techniky. Kyjev v minulých dňoch získal napríklad prísľub doručenia nemeckých tankov Leopard 2. Ukrajinská armáda sa v súčasnosti bráni ruským útokom na východe a vedenie krajiny volá po rýchlejšom doručení obrannej techniky a munície.

„Kľúčové vybavenie, ako je munícia, palivo a náhradné diely, musí Ukrajina dostať skôr ako Rusko stihne prevziať iniciatívu na bojisku. Rýchlosť zachráni životy,“ vyhlásil dnes Stoltenberg.

VIDEO: Kanadské leopardy pripravené na boj s Rusmi.

Zdroj: Kanadské ministerstvo obrany

Súčasťou utorkovej diskusie bude podľa neho tiež možnosť, že by niektorá z aliančných krajín poskytla Kyjevu stíhacie lietadlá, o ktoré minulý týždeň pri svojej prvej návšteve Bruselu od začiatku vojny žiadal prezident Volodymyr Zelenskyj. Niektorí politici nevylučujú, že Ukrajine požadované stroje dodajú, nebude to však podľa nich v najbližšom čase. Ak by sa k tomu niektorý štát naozaj rozhodol, neznamenalo by to priame zatiahnutie NATO do vojny, poznamenal Stoltenberg.

Kvôli pokračujúcim bojom sa podľa neho ocitajú pod tlakom armádne zásoby aliančných krajín, ktoré musia zostať dostatočné pre ich vlastnú obranu. NATO preto podľa Stoltenberga bude musieť investovať do výrobných kapacít a navýšiť najmä výrobu munície.

Ofenzíva už začala

Šéf aliancie zdôraznil, že spojenci budú podporovať Ukrajinu, ako dlho bude treba. Na otázku, či podľa neho Rusko chystá začiatok veľkej ofenzívy na prvé výročie invázie 24. februára, povedal, že už začala.

„Vidíme, že posielajú ďalších vojakov, ďalšie zbrane, ďalšie vybavenie,“ konštatoval Stoltenberg. Ruský líder Vladimir Putin stále usiluje o ovládnutie Ukrajiny a nechce mier, dodal.

Konkrétne potreby ukrajinskej armády preberie v utorok s aliančnými kolegami ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Ešte pred rokovaním NATO zasadne kontaktná skupina pre Ukrajinu vedená šéfom Pentagonu Lloydom Austinom. Ministri sa podľa Stoltenberga budú na dvojdňovej schôdzke baviť aj o navyšovaní výdavkov na obranu alebo bezpečnosti balkánskeho regiónu.

VIDEO: Heger a Naď o začatí procesu poslania migov na Ukrajinu.