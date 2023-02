Japonský expert: Rusko s energiami blufuje, ani Čína mu nedôveruje

Nakoľko sa Rusko usiluje zamerať sa vzhľadom na inváziu na Ukrajinu z energetického hľadiska na Áziu?

Rusi sa o to snažia. Ale nie je jednoduché vyhodnotiť, nakoľko sa im to v skutočnosti darí. Dodávky energií už Moskva a Peking riešili aj pred inváziou. Rusko v tejto chvíli závisí od čínskeho trhu, ktorý má absorbovať export ropy a plynu. Šéf Kremľa Vladimir Putin sa usiluje maximalizovať tento bluf voči Západu. Že teda dokáže presunúť všetky energetické zdroje z Európy do Číny. Technicky to nie je teraz možné, ale Moskva o tom hovorí už od roku 2006, keď Gazprom nakrátko zastavil dodávky plynu cez Ukrajinu. Vybudované plynovodové infraštruktúry spájajúce Rusko a Európu a Rusko a Čínu sú však úplne odlišné.

Čo to znamená?

Keby chcelo Rusko presmerovať dodávky plynu z Európy do Číny, muselo by vybudovať ďalší plynovod. Teraz krajiny spája veľké potrubie Sila Sibíri, ktoré smeruje z východnej Sibíri na čínsky trh. Dodávky cez tento plynovod sa začali v roku 2019. Čo sa týka Sily Sibíri 2, tak by ho Putin rád využil ako novú energetickú zbraň. Nie je však jasné, aké má Čína úmysly s týmto plynovodom. Keď Moskva vlani v septembri povedala, že sa s Pekingom dohodla, je to len jej verzia. Čína až tak Rusku nedôveruje a už diverzifikuje dodávky zemného plynu. Peking môže čakať, kým Moskva príde s vyhovujúcou­ cenou.

Týka sa to aj ropy?

Rusko súperí so Saudskou Arábiou o pozíciu najväčšieho exportéra ropy pre Čínu. Na rozdiel od Rijádu však už Moskva maximalizovala produkciu ropy a potrebuje pre ňu nájsť trh. Pre sankcie má ruský ropný priemysel problém s technológiami a potrebuje investície. Tieto veci môže Rusku v zásade poskytnúť len Čína. Takže Peking opäť môže počkať, keďže Moskva nemá komu svoju ropu predať.

Vo februári 2022, keď Moskva začala veľký útok proti Ukrajine, ruské dodávky plynu do Európskej únie tvorili 29,2 percenta z celkového exportu. V novembri 2022 to bolo už len 12,9 percenta. Bude teda EÚ schopná úplne sa odpútať od ruského plynu?

Je to veľmi komplikovaná otázka, ale je možné, že to únia dokáže. A toto úsilie sa začalo dávno pred vlaňajšou inváziou. V konečnom dôsledku to bude závisieť od toho, či Európania zostanú jednotní pri svojich postojoch k Rusku. Samozrejme, je veľmi zložité okamžite ukončiť všetky dodávky plynu, za ktorými stojí Moskva. Nedá sa to urobiť ani za deň, ani za dva. Európa potrebuje čas na to, aby vybudovala novú energetickú infraštruktúru. Napriek sankciám sa nie všetky krajiny len tak môžu odstrihnúť od ruských potrubí. A okrem toho sa Európania pozerajú aj na možnosti dodávok ruského skvapalneného plynu (LNG) cez spoločnosť Novatek. Zatiaľ to však vyzerá tak, že únia robí všetko, čo sa dá. Okrem toho si však bude musieť EÚ povedať, nakoľko vôbec chce byť závislá od zemného plynu bez ohľadu na to, kto bude jeho dodávateľom, a ako bude investovať do obnoviteľných zdrojov. A potom sú tu jadrové elektrárne, ktoré najmä vo východnej Európe pochádzajú ešte zo sovietskych čias. Z krátkodobého hľadiska veľa závisí aj od počasia. Zima bola mierna, teda Európania mali šťastie. Ale to už hovoríme o faktoroch, ktoré môže EÚ kontrolovať len ťažko.

Čo k nim ešte patrí?

To, ako sa bude vyvíjať dopyt Číny po energiách. Minulý rok sme opäť mali šťastie v tom, že čínsky trh absorboval menší objem plynu, ako sa očakávalo. Dôvodov na to bolo viacero, určite k tomu prispel covid. Ak by sa čínska ekonomika zotavovala rýchlejšie, globálna energetická rovnováha by vyzerala výrazne inak.

Na trhu by nebol dostatok plynu?

Určite by zaň zákazníci museli platiť ešte viac. Zaujímavé je, že na základe dát, ktoré máme, boli pre Čínu v roku 2021 USA druhým najväčším dodávateľom energií. Dialo sa to napriek zvyšujúcemu sa politickému napätiu medzi Washingtonom a Pekingom. Americké a čínske energetické firmy však stabilne zvyšovali počet dlhodobých kontraktov. No vlani po ruskej invázii firmy zo Spojených štátov presmerovali tok energií do Európy, kde zákazníci platili viac, aj preto, lebo v Číne bol nižší dopyt. (Od januára 2022 do novembra 2022 prišlo z USA do EÚ 50 miliárd kubických metrov LNG, čo je dva razy viac ako za celý rok 2021, pozn. red.) Ak by však Peking potreboval viac plynu, súperil by s úniou. Bola by to nočná mora. Mali sme šťastie, že sme sa jej vyhli.

Foto: TASR/AP, Alexei Druzhinin Si Ťin-pching Putin Na snímke zo 4. februára 2022 čínsky prezident Si Ťin-pching (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia v Pekingu.

Obáva sa Japonsko, že Čína by mohla urobiť v regióne východnej Ázie niečo podobné ako Rusko na Ukrajine? Či už by sa to týkalo Taiwanu, alebo aj toho, že Peking si robí územné nároky na súostrovie Senkaku.

Mnoho ľudí si myslí, že Peking prekvapila pomerne silná jednota, ktorú zatiaľ Západ prejavuje v súvislosti z ruskou inváziou. Keď bude Čína vidieť, že tento spoločný prístup prestáva fungovať, bude to pre ňu silný odkaz. Na rozdiel od Ruska je na tom oveľa lepšie ekonomicky a má k dispozícii väčší trh. Takže, keby sa Moskve podarilo nejako vyhrať, Peking by si mohol myslieť, že môže by ešte úspešnejší.

Je Čína ochotná, možno aj vojensky, pomôcť Putinovi, aby vo vojne zvíťazil?

Rusko nie je z ekonomického hľadiska pre Peking atraktívne. Otázkou sú však vedecké a vojenské vzťahy. Obávam sa čierneho scenára, že v snahe získať si čo najväčšiu podporu Číny by jej Rusko mohlo rýchlejšie poskytnúť niektoré vojenské technológie a systémy. Moskva s tým doteraz váhala. Zo zúfalstva však Rusko tento prístup môže zmeniť. Môže sa tiež prehĺbiť spolupráca Moskvy a Pekingu v Arktíde. Aj v tejto oblasti bol zatiaľ Kremeľ opatrný.

Má však Rusko k dispozícii vojenské technológie, o ktoré by mohla mať Čína záujem? Na bojisku na Ukrajine sa zatiaľ neprejavila nejaká zásadná technická prevaha Moskvy.

Rusko má oveľa pokročilejšie ponorkové technológie ako Čína. Peking má o ne dlhodobý záujem.