ONLINE: Opustia Ukrajinci Bachmut? Sú odhodlaní zostať, ale náznaky sú

Zákaz vstupu dobrovoľníkov do mesta, ktorý vydala ukrajinská armáda, naznačuje podľa The New York Times, že by sa Ukrajinci mohli z Bachmutu stiahnuť.

Vojna pokračuje už 355. deň

5:00 Humanitárne skupiny a civilisti nemôžu od pondelka vstúpiť do Bachmutu, uviedla podľa amerického denníka New York Times ukrajinská armáda. Tvrdí, že zákaz vydala pre pre nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pouličné boje. Zákaz vstupu dobrovoľníkov by mohol naznačovať predohru k stiahnutiu ukrajinskej armády, hoci Kyjev doposiaľ trval na tom, že si udrží kontrolu nad mestom, dokáže zásobovať jednotky a môže evakuovať vlastných zranených, napísal The New York Times.

Po mesiacoch bombardovania sa zdá, že ruské sily, vrátane pravidelných jednotiek a žoldnierov súkromnej vojenskej spoločnosti Wagner, obkľúčili Bachmut z troch strán. Ukrajinská armáda uviedla, že pouličné boje sa začali v dvoch štvrtiach a že jediná zostávajúca cesta, ktorú ukrajinské sily používajú na získanie prístupu do mesta, je pod ruskou paľbou.

Rozhodnutie o uzavretí prístupu do mesta pre humanitárne skupiny naznačuje, že ukrajinská armáda nedokáže zabezpečiť ani oblasti v meste, ktoré sa mesiace považovali za relatívne bezpečné, ako napríklad štvrte na západnom brehu rieky Bachmutka, ktoré sú ďalej od ruských delostreleckých úderov, usudzuje The New York Times. Je to ďalší náznak, že ruské sily sa blížia k dobytiu mesta, dodáva.

Ukrajina urobila z Bachmutu, mesta strednej veľkosti v regióne Donbasu s predvojnovou populáciou 70-tisíc obyvateľov, symbol húževnatého odporu voči ruským útokom na východe Ukrajiny. Mesto je v troskách a zostalo v ňom len niekoľko tisíc civilistov, je však dôležité aj pre ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý Bachmut považuje za kľúč k svojmu cieľu dobyť celú oblasť Donbasu na východe Ukrajiny, pripomína denník.

Pri hodnotení situácie na bojisku v pondelok analytická skupina Rochan Consulting so sídlom v Poľsku uviedla, že Rusko v posledných dňoch obkľúčilo Bachmut zo severu a z juhu. Predpokladá, že mesto by mohlo padnúť už tento týždeň.

„Bachmut je epicentrom nepriateľského útoku, a preto je situácia kritická,“ povedal Serhij Čerevatyj, hovorca východného krídla ukrajinskej armády. Podľa denníka New York Times dodal, že nedošlo k žiadnemu zlomovému momentu a Bachmut „je pod kontrolou Ukrajiny“. „Bachmut bol, je a zostane ukrajinský – to je náš hlavný slogan,“ povedal podľa amerického denníka v nedeľu Čerevatyj.