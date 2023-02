Bachmut je peklo. Krvavá, dlhá a márna bitka ako pri Verdune

Muži bez rúk či nôh, o ktoré ich pripravili míny a delostrelecká munícia, sa sťahujú z bojového poľa pretkaného zákopmi a posiateho krátermi po ostreľovaní. „Je to ako pri Verdune,“ prirovnáva boje k bitkám z prvej svetovej vojny Ivan, vodič sanitky čakajúcej pri ceste. Bitka o Bachmut, ktorá trvá už siedmy mesiac, je podľa AFP rovnako ako boje na západnom fronte vo Francúzsku v roku 1916 krvavá, dlhá a márna.

„Ide o klasický problém ako z prvej svetovej vojny,“ uvádza Mark Cancian z amerického Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS). Keď prvé pokusy Moskvy o obkľúčenie mesta zlyhali, Rusko podľa neho ďalej pokračovalo v útokoch. Ak nakoniec uspejú a Bachmut dobyjú, „nebude to z operačného a strategického hľadiska nič znamenať“, domnieva sa Cancian.

„Má to veľkú symboliku, takže keby sa Bachmutu zmocnili, urobili by z toho dôležitú záležitosť. Ale nebolo by to tak,“ uvádza a dodáva, že Ukrajincom zostáva len jediné. „Ak je to miesto, kde Rusi útočia, tak Ukrajinci nemajú na výber a musia sa brániť,“ hovorí Cancian.

Bitka o Bachmut je jednou z najtvrdších bitiek od začiatku ruskej invázie vlani vo februári. Ruské sily postupne zaberajú nové územie, a to s podporou bojovníkov súkromnej Wagnerovej (v prepise z ruštiny Vagnerovej) skupiny. Tá sem vysiela všetky nové vlny žoldnierov a hovorí sa, že celé polia sú posiate telami zabitých Rusov, píše BBC.

Jednotky Moskvy majú v podstate pod kontrolou obe hlavné cesty vedúce do mesta. Ukrajinské sily majú pre zásobovanie vyhradenú už len jednu úzku prístupovú cestu, píšu novinári.

„(Rusi) sa snažia mesto dobyť už od júla. Teraz postupne vyhrávajú. Majú viac zdrojov, takže keď pôjde o čas, vyhrajú. Nedokážem povedať, ako dlho to bude trvať. Možno sa im minú zdroje. Naozaj v to dúfam,“ uviedla Iryna, hovorkyňa 93. mechanizovanej brigády ukrajinskej armády.

„Máme len jednu možnosť – pokračovať k víťazstvu,“ povedal reportérke BBC jeden z veliteľov, uvedený len krstným menom Ihor. Možnosť stiahnutia z Bachmutu predtým, ako mesto Rusi obkľúčia a ukrajinské jednotky odrežú, sa vojakom nepozdáva.

„Ak velenie vydá takýto rozkaz, dobre, rozkaz je rozkaz. Ale aký to teda malo zmysel, držať sa celé tie mesiace, ak musíte mesto opustiť. Nie, to nechceme,“ uviedol Mychajlo z 93. mechani­zovanej brigády.

Aj napriek neľútostným bojom možno ale v Bachmute stále nájsť život – ak viete, kde ho hľadať, uvádza reportérka BBC. Ako úkryt poslúžil niekdajší boxerský klub, ktorý teraz lemujú škatule s darovaným jedlom a kde si ľudia môžu nabiť telefóny, dať si teplé jedlo alebo si jednoducho len s niekým pohovoriť.

„Keď sme prišli, bolo tam veľa ľudí – staršie ženy sa tiesnili okolo sporáku a v boxerskom ringu sedeli dvaja malí chlapci a hrali počítačové hry,“ píšu novinári BBC. V meste bez vody a elektriny podľa nich zostáva 5 000 obyvateľov z pôvodných približne 70 000.