UFO to nie je. USA však aj tak už radšej strieľajú a potom sa pýtajú

„Nič nesvedčí o tom, opakujem, nič, že by s týmito zostreleniami súvisela mimozemská aktivita. Milujem film E. T., ale tým sa to končí. Bolo dôležité, aby sme sa k tomu vyjadrili, lebo sme o tom veľa počuli,“ povedala Karine Jean-Pierrová, hovorkyňa amerického prezidenta Joea Bidena.

VIDEO: Nezostrelili sme UFO, tvrdí Biely dom

Zdroj: Biely dom.

„Nemyslím si, že Američania sa v súvislosti s týmito vzdušnými plavidlami musia obávať mimozemšťanov. Bodka,“ zdôraznil aj John Kirby, hovorca Rady pre národnú bezpečnosť v Bielom dome.

Nezvyčajná situácia

No už len samotný fakt, že americká vláda sa vyjadruje k tomu, či vo vzduchu nelietajú mimozemšťania, svedčí o nezvyčajnej situácii.

Všetko sa začalo, keď USA po niekoľkých dňoch sledovania 4. februára zostrelili pri pobreží Južnej Karolíny veľký balón, ku ktorému sa priznala Čína. Washington tvrdí, že to bol stroj určený na špionážne účely, Peking kontroval, že zariadenie slúžilo na meteorologický výskum a vietor ho odvial do amerického vzdušného priestoru.

Lenže nasledovali zostrelenia ďalších troch menších objektov za tri dni, 10. až 12. februára. Jeden americké letectvo zničilo aj v kanadskom vzdušnom priestore. "To, čo sa udialo za posledné dva týždne alebo tak, sa dá prirovnať k šialenstvu,“ povedal pre televíziu CBS demokratický senátor Jon Tester. Politik pochádza z Montany, nad ktorou preletel prvý balón.

Prečo zrazu USA vidia veci, ktorým doteraz nevenovali pozornosť?

"Vyzerá to tak, že Američania si aj inak nastavili radary. Tie vám ukážu, čo chcete. Môžete si ich odfiltrovať tak, aby sa sústredili len na objekty, ktoré by mohli mať vplyv na národnú bezpečnosť. Chcete vylúčiť kŕdle vtákov a podobne, napríklad stroje, ktoré sa pohybujú pomalšie,“ vysvetlil pre Pravdu Mauro Gilli, expert na vojenské technológie z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie. "Ak si však nastavíte radary citlivejšie, výsledkom bude aj viac falošných poplachov,“ pripomenul odborník.

VIDEO: Americká strela, aká zničila čínsky špionážny balón

Pozrite si odpálenie strely AIM-9X Sidewinder, aká zničila čínsky špionážny balón. Video: US Air Force.

Televízia CNN s odvolaním sa na viaceré vládne zdroje uviedla, že americké tajné služby už vyvinuli metódu na pozorovanie čínskej flotily sledovacích balónov.

USA sa zatiaľ jednoznačne nevyjadrili k pôvodu troch zničených objektov. Stále sa usilujú zozbierať ich trosky a vyhodnotiť ich. Americká armáda však v pondelok oznámila, že našla dôležité elektronické časti z balóna zostreleného 4. februára vrátane kľúčových senzorov, ktoré sa pravdepodobne dali použiť na zhromažďovanie spravodajských informácií.

Čínska stopa

"Nemyslím si, že zostrelené objekty slúžili na špionáž. S najväčšou pravdepodobnosťou sa ukáže, že sú to meteorologické balóny či stroje slúžiace na vedecké experimenty, alebo nejaké testovacie vzdušné plavidlá. Americká národná obrana je v stave zvýšenej pohotovosti a pravdepodobne zaznamenáva aj objekty, ktoré si zvyčajne nevšíma. V prípade, že zistí niečo nezvyčajné, pre prvý čínsky balón teraz najprv strieľa a neskôr sa pýta. Keď skontrolujeme trosky zo štyroch objektov, mnohé otázky sa budú dať zodpovedať podrobnejšie,“ povedal pre Pravdu Iain Bond, riaditeľ Centra pre národné bezpečnostné iniciatívy na Coloradskej univerzite.

Naopak, James Lewis z Centra pre medzinárodné a strategické štúdia nepochybuje o tom, že objekty slúžili aj na špionáž.

"Všetko sú to meteorologické balóny, ktoré môžu niesť aj zariadenia na zbieranie informácií. Súčasné šialenstvo zakrylo väčší problém čínskej špionáže, ktorá sa deje v bezprecedentnom rozsahu a ktorá sa v posledných rokoch stala agresívnejšou,“ vyhlásil Lewis.

Expert však vysvetľuje, že veľa otázok zostáva nezodpovedaných. "Prečo Číňania nezavolali a nepovedali, že jeden z ich meteorologických balónov im odletel? Bolo by to dobré krytie. Prečo Čína vyhodila šéfa meteorologickej služby krátko po incidente? Čo sa týka zostrelenia, kto sa obával, že sa niečo zrúti do Montany, keď je tak riedko osídlená? Ak to bol takpovediac špionážny satelit chudobných, môže to znamenať, že buď sú ďalšie možnosti Číny pri zbieraní informácii obmedzené, alebo je jej kampaň teraz taká rozsiahla, že si môže dovoliť aj takéto okrajové aktivity,“ povedal Lewis.

Odborník na Čínu Stephen Noakes z Aucklandskej univerzity je zdržanlivejší pri hodnotení aktivít Pekingu. "To, že obvinil Washington z prehnanej reakcie, ale že zjavne existoval druhý balón vo vzdušnom priestore Latinskej Ameriky, mi pripadá ako netypické priznanie režimu, že sa stávajú chyby, ale že svet by z toho nemal robiť príliš veľký problém. Neoznačil by som to ako čínsku agresiu. Zaujímavá je tendencia najmä pravicových jastrabov v USA, vykresľovať zdržanlivosť Bieleho domu ako prejav slabosti. Ako keby snaha, aby prevládli chladné hlavy, znamenala, že ľudia sú k Číne mäkkí,“ dodal pre Pravdu Noakes.