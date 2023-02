ONLINE: Rusi si chystajú viac lietadiel. Zelenskyj: Bojujeme o každý meter

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 356. deň VIDEO: Ruská zemľanka na fronte na Ukrajine. Má aj kúpeľňu.

5:00 Situácia na fronte, najmä v Doneckej a Luhanskej oblasti, je naďalej extrémne ťažká, uviedol vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Je to doslova boj o každý meter ukrajinskej pôdy, dodal. Ruské invázne sily ostreľovali ukrajinské jednotky i mestá na fronte a veľká časť ich delostreleckej paľby sa sústredila na Bachmut, napísala agentúra Reuters.

Zelenskyj vyzval na rýchlejšie dodávky vojenskej pomoci pre Ukrajinu. „Vidíme, že Kremeľ sa snaží z Ruska vyžmýkať všetok jeho potenciál pre agresiu. Ponáhľajú sa, pretože vedia, že svet je silnejší, no potrebuje čas, aby svoju silu uvoľnil,“ uviedol s tým, že práve preto je dôležité, aby bola pomoc teraz rýchla. Zároveň sa poďakoval, za medzinárodnú pomoc, ktorá bola Ukrajine prisľúbená v utorok na stretnutí NATO v Bruseli.

„V Bachmute nie je jediný meter štvorcový, ktorý by bol bezpečný alebo ktorý by nebol v dosahu nepriateľskej paľby alebo bezpilotných lietadiel,“ povedal predtým v ukrajinskej televízii šéf Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, podľa ktorého Rusi ostreľujú ukrajinské ciele pozdĺž celej frontovej línie východoukrajinského regiónu.

Rusko zhromažďuje stíhačky a vrtuľníky v blízkosti hraníc s Ukrajinou, uviedli v utorok predstavitelia západných tajných služieb, uviedla stanica Sky News. Správa o vývoji situácie vyvolala podozrenia, že sily ruského prezidenta Vladimira Putina sa snažia zmeniť svoju problematickú pozemnú inváziu na „vzdušný boj“.

Zatiaľ čo americký minister obrany Lloyd Austin trvá na tom, že USA nevidia bezprostredné známky „masívneho leteckého útoku“, na utorkovom stretnutí so spojencami z NATO minister zdôraznil hrozbu zvyšných podstatných leteckých síl Ruska.

Denník Financial Times uvádza, že spravodajské informácie zdieľané medzi členskými štátmi NATO odhalili hromadenie lietadiel v blízkosti rusko-ukrajinských hraníc, čo podnietilo požiadavky na urýchlené dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a delostreleckej munície do Kyjeva.

Zmienený britský denník cituje nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy, ktorý o Austinovom utorkovom brífingu povedal: „Veľmi jasne deklaroval, že máme krátky čas na to, aby sme pomohli Ukrajincom pripraviť sa na ofenzívu, a že tí majú celkom konkrétne potreby.“

„Ruské pozemné sily sú dosť vyčerpané – to najlepšie naznačuje, že Moskva svoju taktiku zmení na vzdušný boj. Ak chcú Ukrajinci prežiť, musia mať čo najviac prostriedkov protivzdušnej obrany a čo najviac munície,“ dodal predstaviteľ.

Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu John Kirby v utorok vo Washingtone uviedol, že ruská armáda pri útoku na Bachmut v posledný deň či dva dosiahla postupne pokrok, ale stále nie je jasné, či mesto padne. Kirby ďalej na otázky novinárov povedal, že ak by Rusi Bachmut ovládli, „nemalo by to strategický dopad na celú vojnu“.

Reuters píše, že dobytie Bachmutu by Rusom poskytlo odrazový mostík k postupu na dve väčšie mestá Kramatorsk a Slovjansk a zároveň by znamenalo pre Moskvu nový impulz po mesiacoch neúspechov na bojisku. S blížiacim sa výročím invázie Rusko zintenzívnilo svoje operácie na východe a juhu Ukrajiny a všeobecne sa očakáva nová veľká ofenzíva inváznych vojsk.