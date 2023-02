Západ znepkojuje úporná snaha Kyjeva udržať Bachmut

V pravidelnej zvodke k situácii na ukrajinskom bojisku to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Vo svojej analýze odkazuje na informácie západných médií, podľa ktorých ukrajinská armáda nie je schopná brániť Bachmut a súčasne vykonať predpokladanú jarnú ofenzívu.

VIDEO: Takto jazdí a strieľa Putinova pýcha, tank T-90M Proryv.

Ukrajina už niekoľko mesiacov vynakladá značné prostriedky a vojakov na obranu Bachmutu. Jej predstavitelia zároveň dávajú najavo, že Ukrajina bude mesto s predvojnovou populáciou 70 000 ľudí brániť tak dlho, pokiaľ to bude možné. Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom utorkovom videoposolstve pripustil, že situácia na fronte zostáva extrémne zložitá a bojuje sa o každý meter ukrajinskej pôdy. Veľká časť ruskej delostreleckej paľby sa podľa neho sústreďuje práve na Bachmut.

Denník The Washington Post začiatkom týždňa uviedol, že americkí vojenskí plánovači vyhodnotili, že ukrajinské sily nie sú schopné súčasne brániť Bachmut a začať jarnú protiofenzívu. Podľa denníka preto vyzvali Ukrajinu, aby dala prednosť jarnej protiofenzíve pred obranou Bachmutu a pokúsila sa oslobodiť ďalšie okupované územia.

VIDEO: Raketomet, delo, tanky. Takto Ukrajinci ničia ruskú techniku presnou streľbou.

ISW sa prikláňa k názoru, že rozhodnutie Ukrajiny brániť Bachmut je pravdepodobne strategicky správne, a to aj napriek nákladom, ktoré to Ukrajine prináša. Ukrajinská obrana Bachmutu donútila Kremeľ nasadiť veľkú časť žoldnierskej Wagnerovej skupiny (v prepise z ruštiny Vagnerovej) aj elitných výsadkových síl na udržanie postupu, ktorý je vykúpený vysokými stratami. Podľa amerických analytikov táto skutočnosť zrejme vytvorí priaznivé podmienky pre budúcu ukrajinskú protiofenzívu. Tvrdí tiež, že ruské sily by sa po obsadení Bachmutu nezastavili a pokračovali by vo svojom postupe ďalej na západ.

VIDEO: Vystrč pazúry! Česi takto poriadne otestovali nový tank Leopard.

Ruské sily za posledný deň pokračovali v útokoch na Bachmut a jeho predmestí severne aj južne od mesta. Ukrajinský generálny štáb oznámil, že ukrajinské jednotky odrazili ruské útoky na samotný Bachmut. Boje prebiehajú v Paraškovijivke severne od mesta, odkiaľ sa ruské sily snažia preraziť smerom na západ. Ruské zdroje hovoria aj o ruských útokoch smerom k osadám juhozápadne od mesta pozdĺž cesty T0504. ISW vo svojej zvodke pripomína aj utorkové vyjadrenie šéfa Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, podľa ktorého obkľúčenie Bachmutu nie je kvôli pokračujúcej ukrajinskej obrane zďaleka dokončené.