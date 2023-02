Len sedem sa zachránilo. Pri brehoch Líbye sa utopilo 73 ľudí

Loď podľa IOM vyplávala z Líbye do Európy v utorok a predpokladá sa, že na palube bolo približne 80 ľudí. Siedmich z nich sa podarilo doplávať k pevnine, boli v zúboženom stave a teraz sú v nemocnici.

Líbyjský Červený polmesiac medzitým v spolupráci s políciou našiel telá 11 utopených migrantov.

Líbya je hlavnou tranzitnou krajinou pre ľudí z Afriky a Blízkeho východu mieriacich do Európy. Prevádzači využívajú politický chaos, ktorý v krajine panuje od zvrhnutia diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011. Mnohí migranti na ceste z Líbye v posledných rokoch prišli o život. Iní sa dostali na lodiach európskych humanitárnych pracovníkov do Európy. Tí, ktorých pri líbyjských brehoch zachytia pobrežnú stráž, sú umiestňovaní do detenčných centier, kde podľa mimovládnych organizácií čelia nehygienickým podmienkam aj násiliu.