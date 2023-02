Porazí Trumpa žena? Exprezident spoznal meno svojho prvého súpera

Nikki Haleyová by mohla oneskorene splniť Donaldovi Trumpovi želanie, ktorým by ho však nepotešila. Niekdajšia politička v americkom štáte Južná Karolína, kde bola veľmi obľúbená, oznámila, že sa bude uchádzať o nomináciu Republikánskej strany v prezidentských voľbách. Primárky sa uskutočnia od februára do júna 2024, samotné voľby budú potom v novembri.

Haleyová, ktorá v pondelok oslávi svoje 51. narodeniny, sa po úspešnej politickej kariére v Južnej Karolíne stala veľvyslankyňou USA pri OSN. Z funkcie, do ktorej ju začiatkom roku 2017 dosadil Trump, odišla na vlastnú žiadosť na jeseň 2018. Keď prijal jej rezignáciu, zdôraznil, že Haleyová vykonala neuveriteľnú prácu a želal si, aby Amerike pomohla na inom významnom štátnom poste. V júni budúceho roku sa 76-ročný Trump dozvie, či je to ona alebo on (prípadne niekto iný), komu sa pootvorii dvere do Bieleho domu.

Zatial nízka podpora

Trump už potvrdil, že chce kandidovať, aby sa pokúsil vrátiť prehru demokratovi Joeovi Bidenovi, ktorý vyhral prezidentské voľby v novembri 2020. Spomedzi ostatných republikánov je Haleyová zatiaľ jediná, ktorá vyhlásila, že sa zúčastní primárok.

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky agentúr Ipsos a Reuters má najväčšiu podporu republikánov do primárok Trump s 43 percentami priaznivcov, na druhom mieste je s 33 percentami Ron DeSantis, 44-ročný guvernér štátu Florida. Haleyová môže teraz rátať len so štyrmi percentami podporovateľov Republikánskej strany. „Vo všeobecnosti to neveští nič dobré," poznamenala o nej pre Pravdu profesorka politológie Anne Cizmarová z univerzity v Kentucky.

Zároveň však poukázala na to, že je priskoro hovoriť o tom, čo sa môže udiať v republikánskych primárkach a kto všetko do nich vstúpi. „Menšie pole kandidátov by jej mohlo prospieť, pretože voliči, ktorí nemajú radi Trumpa alebo DeSantisa, by mali málo iných možností. Ak sa prihlási veľa kandidátov, čo je pravdepodobné, oslabí to jej šance na víťazstvo," objasnila Cizmarová.

Naopak, profesor politológie John Pitney na Claremont McKenna College, jasne naznačil, že Haleyová nemôže pomýšľať na úspešné ťaženie. Tvrdí, že je ťažké identifikovať akúkoľvek voličskú skupinu republikánov, ktorí by ju podporili. „Mnohí podporia Trumpa pred akýmkoľvek vyzývateľom. Mnohí sa obávajú schopnosti Trumpa zvíťaziť, no chcú niekoho, kto na demokratov útočí čo najtvrdšie," uviedol pre Pravdu. Doplnil, v čom podľa neho spočíva jej nevýhoda v porovnaní s Trumpom: „Haleyová je pre republikánskych voličov príliš zdvorilá. A pracovala pre Trumpa, veľmi ho chválila vtedy, preto by sa nestala ich kandidátkou. V Republikánskej strane nemá svoju základňu podporovateľov."

Podobne ako Pitney to vidí profesor politológie Steven Greene z univerzity v Severnej Karolíne. „Bol by som veľmi prekvapený, keby Haleyová vyhrala nomináciu. V republikánskych primárkach jednoducho nemá žiadnu zjavnú populárnu úlohu, ktorú by zohrala, aby dosiahla podporu potrebnú na víťazstvo," konštatoval pre Pravdu.

V čom sa odlišuje od Trumpa

Keď Haleyová prostredníctvom trojminútovej videonahrávky oznámila svoju kandidatúru, kritizovala situáciu v USA, ale Trumpa ani raz priamo nespomenula. „Washingtonský establišment znovu a znovu a znovu zlyháva. Nastal čas pre novú generáciu lídrov," povedala.

Nepriamo sa však zmienila o Trumpovi, keď poukázala na to, že republikánski prezidentskí kandidáti už dhé roky neoslnili: „V posledných ôsmich prezidentských voľbách dostali v siedmich prípadoch menej hlasov než demokrati." (O víťazstve v súboji o Biely dom rozhoduje získaný počet voliteľov v 50 štátoch USA, čo znamená, že sa stáva, že triumf dosiahne ten, kto má dokopy menej hlasov ako neúspešný protikandidát. Víťaz potrebuje mať aspoň 270 voliteľov.)

Cizmarová, ktorá neodpisuje Haleyovú, si o nej myslí, že má určité výhody, z ktorých by mala šancu profitovať: „Od Trumpa sa odlišuje vekom, tým, že je žena, pôvodom atď., čo by pre ňu mohlo byť prínosom. Je aj iná v porovnaní s inými, očakávanými záujemcami o nomináciu Republikánskej strany. A má skúsenosti so zahraničnou politikou, lebo pôsobila ako veľvyslankyňa pri OSN. Nie je však jasné, do akej miery to osloví voličov."

Od ostatných sa Haleyová odlišuje tým, že má indickú krv. Jej otec i matka sa narodili v Indii. „Ako žena a príslušníčka rasovej menšiny asi ponúkne niečo iné, ale toto je éra, v ktorej Trump rozpútal poloskrývaný rasizmus a sexizmus, čo sa zdajú byť na vzostupe vo veľkej časti republikánskej základne. Haleyová má pôsobivý životopis a nepopierateľné politické schopnosti, ale nemyslím si, že sa tým skutočne približuje k nominácii v súčasnej Republikánskej strane," upozornil Greene.