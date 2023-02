Nórsko varuje: Rusi sú (atómovo) blízko, väčší konflikt sa nedá vylúčiť

Nórsko od 19. januára do 9. februára nasadilo stíhačky F-35 na ochranu islandského vzdušného priestoru. Je to už druhýkrát, čo Oslo vyslalo bojové stroje piatej generácie. Čo sa deje na severe?

V prvom rade sa dá povedať, že ochrana islandského vzdušného priestoru nórskymi stíhačkami je rutinnou pomocou spojencovi v NATO, ktorý nemá vlastné ozbrojené sily.

VIDEO: Nóri chránia vzdušný priestor Islandu

Video: NATO

No medzitým nórska vojenská tajná služba podľa portálu Politico varovala, že Rusko útočí na Ukrajine, ale pre Moskvu sa zvyšuje význam jadrového odstrašenia v arktických vodách. "Jeho kľúčovou súčasťou sú ponorky a lode ruskej Severnej flotily,“ citovalo Politico nórsku tajnú službu.

Podľa Pavla Podviga z Inštitútu OSN pre výskum odzbrojenia je však zatiaľ veľmi nepravdepodobné, že by Rusko rozmiestnilo na severe lode vyzbrojené taktickými jadrovými zbraňami. Skôr ide o to, že Moskva sa spolieha na plavidlá, ktoré by teoreticky mohli byť vybavené atómovkami.

VIDEO: Ako Vikingovia. NATO musí v Arktíde reagovať na Rusko a Čínu

Pozrite si na videu NATO cvičenie Cold Response 22 (Chladná odozva 22), počas ktorého vojaci z rôznych krajín transatlantickej organizácie pred niekoľkými mesiacmi čelili drsným zimným podmienkam v Nórsku.

Rusko má k dispozícii ponorky, protisatelitné zbrane a kybernetické spôsobilosti, ktoré by mohli ohroziť Nórsko a vojenskú alianciu NATO. "Taktické jadrové zbrane sú však obzvlášť závážnou hrozbou v niekoľkých operačných scenároch, do ktorých môžu byť zapojené krajiny Severoatlantickej aliancie,“ uvádza sa vo výročnej správe Nórskej spravodajskej služby.

V dokumente sa tiež píše, že nemožno vylúčiť eskaláciu lokalizovanej vojny do širšieho konfliktu, do ktorého by sa zapojili Spojené štáty, NATO a Nórsko.

Na druhej strane nórska tajná služba vo svojom hodnotení uviedla, že hoci Rusko bude udržiavať, modernizovať a rozvíjať svoj jadrový arzenál, v najbližších rokoch sa neočakávajú žiadne výrazné zmeny v jeho jadrovej doktríne.

Ako informovala agentúra Reuters, severoamerické sily protivzdušnej obrany medzitým zachytili niekoľko ruských strategických bombardérov a stíhačiek, keď preleteli nad medzinárodným vzdušným priestorom neďaleko Aljašky. Podľa Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) sú to však bežné incidentoch, ktoré nesúvisia s napätím v súvislosti s vojnou na Ukrajine.