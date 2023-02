Stojí Bachmut za toľkú krv?

Tak prečo sa o ukrajinský Verdun, ako sa pre podobu s najsurovejšou bitkou prvej svetovej vojny často označuje, zvádzajú také krvavé boje? Vysvetlenie z oboch strán znie podobne: „Púšťame nepriateľovi žilou.“

Západ je už znepokojený ukrajinským odhodlaním udržať Bachmut za každú cenu, a to aj v situácii, keď mu hrozí úplne obkľúčenie. Vo svojej najnovšej zvodke to konštatuje americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Odvoláva sa pritom na informácie, že viacerí západní stratégovia by považovali za rozumné ruiny niekdajšieho 70-tisícového mesta opustiť.

Americkí vojenskí plánovači vyhodnotili, že ukrajinské sily nie sú schopné súčasne brániť Bachmut a začať jarnú protiofenzívu. Podľa denníka Washington Post preto vyzvali Kyjev, aby dal prednosť jarnej protiofenzíve pred obranou Bachmutu a pokúsil sa radšej neskôr oslobodiť ďalšie okupované územia.

Hovorca Bieleho domu pre otázky národnej bezpečnosti John Kirby vyslal Kyjevu signál, že nie je nevyhnutné sa obliehaného mesta-zubami nechtami držať. „Nie je isté, že Bachmut padne, ale dokonca aj keď padne, nebude to mať strategický význam pre celú vojnu,“ citoval Kirbyho denník New York Times.

Prezident Volodymyr Zelenskyj pripúšťa, že situácia na fronte zostáva extrémne zložitá. „Bojuje sa doslova o každý štvorcový meter ukrajinskej zeme,“ povedal v pravidelnom videoprejave. „Musíme pochopiť zmysel týchto bojov. Každý deň, ktorý sa ukrajinská armáda udrží v Bachmute, vo Vuhledare, v Marinke a ďalších miestach Donbasu, skráti ruskú agresiu o týždne,“ vysvetlil.

"Práve teraz tam dochádza k bezprecedentnej deštrukcii ruského potenciálu. Všetko, čo nepriateľ stratí v našom Donbase, už nedokáže obnoviť,“ zdôraznil Zelenskyj.

V stredu sa prezident k tejto téme ešte vrátil. Bachmut označil za pevnosť so živými stenami. "Jej obrancovia pevne stoja, chápu, že sú pevnosťou, kde sa Ukrajina pripravuje na oslobodenie všetkých území. Pevne stoja, plnia svoju úlohu a ničia, pravdepodobne to je dnes to najdôležitejšie – zničiť čo najviac nepriateľov,“ citovala Zelenského agentúra Ukrinform.

Inštitút ISW sa prikláňa k názoru, že rozhodnutie Kyjeva brániť Bachmut môže byť strategicky správne, a to aj napriek cene, ktoré zaň Ukrajina platí.

Foto: TASR/AP, LIBKOS Ukrajina, Rusko, vojna Centrum mesta Bachmut zničené ruským ostreľovaním, 12. februára 2023.

„Ukrajinská obrana Bachmutu donútila Kremeľ nasadiť veľkú časť žoldnierskej Vagnerovej skupiny aj elitných výsadkových síl na udržanie postupu, ktorý je vykúpený vysokými stratami,“ píšu analytici ISW, ktorí predpokladajú, že to zrejme vytvorí priaznivé podmienky na budúcu ukrajinskú protiofenzívu.

Inštitút tiež pripomína, že ruské sily by sa po obsadení Bachmutu nezastavili a pokračovali by vo svojom postupe ďalej na západ.

Rusi držia Bachmut zo severu a z juhu v kliešťach, majú pod kontrolou obe hlavné cesty vedúce do mesta. Ukrajinci majú na prísun zásob a posíl už len jednu úzku prístupovú cestu. Ak by sa Rusom podarilo ju odrezať, Kyjev by prišiel o tisíce bojovníkov.

Sám šéf Vagnerovcov Jevgenij Prigožin však pripúšťa, že tak skoro sa to nestane, keďže jeho žoldnieri denne postúpia nanajvýš 50 až 100 metrov.

Foto: Libkos vojna na Ukrajine, Bachmut Ukrajinci ostreľujú ruské pozície pri Bachmute.

„Bachmut za deň či dva nepadne. V blízkej budúcnosti nebudeme oslavovať,“ citoval Prigožina telegramový kanál Grey Zone. Naznačil tak, že Kremeľ sa po sérii neúspechov sotva dočká skorého vytúženého víťazstva. Prezident Putin sa preto na budúci utorok v správe o stave krajiny, len tri dni pred prvým výročím rozpútania vojny, nebude môcť pochváliť touto symbolickou trofejou.

Zaujímavé je, že ani Prigožin krvavé boje o Arťomovsk, ako Rusi volajú Bachmut, neospravedlňuje jeho strategickou polohou, ani tým, že by pád tejto pevnosti mal otvoriť cestu inváznym silám smerom na západ Donbasu. Tento „mlynček na mäso“, ako šéf vagnerovcov označil Bachmut, je podľa neho potrebný na to, aby Ukrajincom pustil žilou.

„Bachmut je potrebný na to, aby sa úplne paralyzovala ukrajinská armáda,“ povedal v stredu Prigožin televízii RT a dodal: „Nepriateľ každý deň nasadzuje nové rezervy. Podľa odhadov tajných služieb je dnes v Bachmute a jeho blízkom okolí asi 90 práporov, to je asi 40– až 50-tisíc ľudí.“