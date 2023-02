ONLINE: Rusi môžu zmeniť vojnu na vzdušný boj, podľa IISS prišli o veľa tankov

Ruské vzdušné sily zatiaľ operujú najmä zdiaľky, ale môžu viac riskovať a zapojiť sa výraznejšie do bojových akcií, hovorí analytik Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie Henry Boyd.

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 357. deň VIDEO: Ukrajinci: Padajú iránske drony, želajte si niečo.

6:30 Slávnostným ceremoniálom sa dnes večer začne medzinárodný filmový festival Berlinale. Na úvod k hosťom cez video prehovorí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina, ktorá takmer rok vzdoruje ruskej invázii, je jednou z ústredných tém tohto ročníka Berlinale.

5:00 Rusko prišlo za necelý rok invázie na Ukrajinu o zhruba polovicu svojich najlepších tankov a má ťažkosti ich nahradiť. Vo svojej poslednej správe hodnotiacej vojenské schopnosti 173 krajín to uviedol Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS), sídliaci v Londýne. Moskva si však podľa neho zachovala svoje letectvo z veľkej časti nedotknuté a môže ho aktívnejšie nasadiť v ďalšej fáze vojny. Denník Financial Times (FT) medzitým napísal, že Rusi podľa západných spravodajských služieb zhromažďujú lietadlá na hraniciach s Ukrajinou.

VIDEO: Ruské útočné vrtuľníky Mi-35 v bojovej akcii.

„Nevyrábajú a neuvádzajú znovu do prevádzky zďaleka toľko, aby tieto straty kompenzovali. Ich súčasný obrnený park na frontovej línii je asi o polovicu menší ako na začiatku vojny,“ povedal agentúre Reuters výskumný pracovník inštitútu Henry Boyd. Straty ruských tankov odhadol na 2 000 až 2 300 a ukrajinských do 700 kusov. IISS vo svojej správe tiež uvádza, že Moskva sa pri náhrade strát musí spoliehať na staršie modely zo sovietskej éry.

Ukrajina získala prísľub zhruba 100 moderných západných tankov, vrátane amerických Abramsov, nemeckých Leopardov a britských Challengerov, ktoré svojimi schopnosťami ďaleko prevyšujú staršie ruské modely, upozornila agentúra Reuters. „To sa potom môže premietnuť do menej agresívnych a menej sebavedomých akcií (ruských) tankov, keďže posádky sú viac znepokojené úrovňou ohrozenia,“ povedal Boyd.

Odborník IISS na letectvo Douglas Barrie upozornil, že Rusko si zachovalo svoje vzdušné sily väčšinou bez ujmy, pretože kvôli účinnej ukrajinskej protivzdušnej obrane a nedostatočným zásobám taktických striel vzduch-zem krátkeho dosahu operuje z diaľky. Rusko okrem iného využíva riadené strely dlhého doletu. Moskva sa však podľa neho môže začať snažiť využívať svoje letectvo a prípadne viac riskovať, aby zasiahla koncentrácie ukrajinských síl na zemi.

Rusko počas takmer rok trvajúcej invázie prišlo o veľké časti ukrajinských území, ktoré pôvodne dobyli. Stále však z časti okupuje štyri ukrajinské oblasti na juhu a východe krajiny a Kyjev už niekoľko týždňov varuje pred novou rozsiahlou ruskou ofenzívou.

V blízkosti hraníc s Ukrajinou Rusko zhromažďuje lietadlá, čo naznačuje, že sa Moskva chystá nasadiť do vojny svoje lietadlá a vrtuľníky, aby podporila zadrhávajúcu sa pozemnú ofenzívu, napísal denník Financial Times s odvolaním sa na západné spravodajské služby. Obavy z hroziacej leteckej vojny na Ukrajine prinútili spojencov Kyjeva, aby uprednostnili rýchle dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a delostreleckej munície na Ukrajinu, uviedli podľa denníka západní predstavitelia.

„Ruské pozemné sily sú dosť vyčerpané, takže to je najlepší náznak toho, že to premenia vo vzdušný boj. Ak majú Ukrajinci prežiť… potrebujú mať čo najviac možností protivzdušnej obrany a munície,“ uviedol podľa FT nemenovaný vysokopostavený americký činiteľ.

Americký minister obrany Lloyd Austin na utorkovom rokovaní so spojeneckými krajinami podporujúcimi Ukrajinu zdôraznil hrozbu, ktorú predstavujú ruské vzdušné sily. Spojené štáty podľa neho nevidia bezprostredné známky chystaného „masívneho leteckého útoku“, ale Washington a jeho spojenci sa snažia dodať Ukrajine čo najrýchlejšie množstvo prostriedkov protivzdušnej obrany pre prípad, že by Moskva zapojila do boja svoje letectvo.

Šéf amerického rezortu obrany zároveň uviedol, že Rusko má značné množstvo lietadiel a súčasná ukrajinská protivzdušná obrana je nedostačujúca.