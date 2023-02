Stoltenberg v Ankare apeluje na Erdogana: Nastal čas ratifikovať vstup Fínska a Švédska do NATO

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že je načase, aby Turecko ratifikovalo žiadosti Švédska a Fínska o vstup do Aliancie, informuje agentúra AFP.

„Som stále presvedčený, že nastal čas ratifikovať (žiadosti o členstvo) Fínska aj Švédska," zdôraznil šéf organizácie NATO po rokovaniach s ministrom zahraničných vecí Turecka Mevlütom Čavušoglom.

„Obe žiadosti môžu byť ratifikované teraz,“ uviedol Stoltenberg. „Hlavnou otázkou nie je to, či budú ratifikované naraz. Hlavnou vecou je, že budú ratifikované čo najskôr,“ zdôraznil.

„Proces členstva Fínska v NATO by sme mohli prehodnotiť nezávisle od Švédska,“ povedal vo štvrtok šéf tureckej diplomacie. „Pozícia Turecka, čo sa týka členstva oboch krajín, bola od začiatku jasná a jednoznačná,“ do­dal.

Čítajte viac Expert: Rusku sa páči, že v NATO je krajina ako Turecko

„Nebolo by realistické tvrdiť, že Švédsko plne splnilo svoje záväzky,“ uviedol Čavušoglu podľa agentúry AP. Ako povedal, Ankara momentálne nebadá, že by Štokholm už bol podnikol kroky, ktoré od neho Turecko žiada.

Na to, aby boli tieto dve severské krajiny prijaté do NATO, je potrebný súhlas všetkých 30 členských krajín. Žiadosti Švédska a Fínska však doposiaľ neschválilo Maďarsko a Turecko.

Turecko naznačilo, že je pripravené odobriť vstup Fínska do NATO, avšak vyslovilo sa proti členstvu Švédska. To Ankara obvinila, že nie je dosť tvrdé voči kurdským a iným skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristické. Maďarsko by malo obe žiadosti schváliť v marci.