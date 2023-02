Šéf holandskej diplomacie: S Ruskom nemôžeme mať normálne vzťahy

"Sankcie Rusko pekelne bolia. Súhlasím s ľuďmi, ktorí tvrdia, že opatrenia majú vplyv aj na nás. Ale podľa mňa je to cena, ktorú stojí za to zaplatiť,“ povedal pre slovenských novinárov holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. "Sme aktívni na Slovensku, robíme oveľa viac v Litve, pred niekoľkými týždňami som navštívil naše jednotky v Rumunsku a v Poľsku sa podieľame na ochrane vzdušného priestoru. Naše stíhačky vyprevadili od vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie ruské lietadlá,“ pripomenul šéf diplomacie.

Ruská invázia na Ukrajinu zásadným spôsobom ovplyvnila európsku bezpečnostnú architektúru. Môže Európska únia existovať s takým susedom, akým je Rusko Vladimira Putina?

Je mi absolútne jasné, že sme len pomaly chápali, čo sa deje. Ale 24. február 2022 bol ako budíček a ukázal nám realitu. EÚ potom dokázala nájsť úroveň jednoty, ktorú Putin určite neočakával. Precenil svoje vojnové plány a podcenil odhodlanie a schopnosti Ukrajincov bojovať. EÚ nemá inú alternatívu okrem podpory Kyjeva. Musíme v nej vydržať vrátane zavedených sankcií. Keď zaistíme pomoc pre Ukrajinu, aby mohla bojovať za svoju suverenitu, chránime aj bezpečnosť Európy. Čo sa týka našich budúcich vzťahov s Ruskom, nevidím taký scenár, že by sme sa mohli vrátiť k normálnym vzťahom. Na Ukrajine sme svedkami príšerných zločinov a Moskva absolútne nerešpektuje medzinárodné právo.

Čo pokladáte za najväčšie výzvy, ktorým bude v tomto roku EÚ čeliť?

V prvom rade sa týkajú toho, na čo som odpovedal v predchádzajúcej otázke. Je to teda geopolitika. Jednoznačne to bude najzásadnejšia výzva pre Európu a pre úniu. Samozrejme, musíme sa venovať aj ďalším veciam. Tomu, ako vytvárať prosperujúcejšie a inovatívnejšie hospodárstvo a ako urobiť zelenšími naše ekonomiky a spoločnosti. Určite musíme riešiť, ako sa oveľa efektívnejšie postaviť k dodržiavaniu zásad právneho štátu. Bohužiaľ, je to hrozba, ktorej čelíme vnútri EÚ. Máme preto pred sebou veľa výziev, ktorými sa treba zaoberať. V najbližších mesiacoch bude vysoko na našom zozname aj migrácia. Ale najzásadnejším problémom je momentálne geopolitická situácia.

Holandsko vlani stiahlo zo Slovenska batériu protivzdušnej obrany Patriot. Slovenské ministerstvo obrany vtedy uviedlo, že ak to bude nevyhnutné, systém sa môže vrátiť. Umožnila však táto situácia Holandsku, že pošle Patrioty na Ukrajinu?

Sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na obrane územia NATO. Špecificky na Slovensku. Vnímame to tak, že všetci máme túto zodpovednosť, a preto bolo potrebné zásadným spôsobom posilniť našu prítomnosť na všetkých pozíciách na východnom krídle. Sme aktívni na Slovensku, robíme oveľa viac v Litve, pred niekoľkými týždňami som navštívil naše jednotky v Rumunsku a v Poľsku sa podieľame na ochrane vzdušného priestoru. Minulú noc (z 13. na 14. februára, pozn. red.) holandské stíhačky vyprevadili od vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie ruské lietadlá. V rámci našich možností budeme robiť ešte viac, aby sme chránili východné krídlo aliancie. Vždy, keď sa nás niekto obráti s nejakou požiadavkou, pozrieme sa na ňu s pozitívnym prístupom. Fakt však je, že máme obmedzený počet patriotov, a musíme riešiť aj to, čo žiada Ukrajina. Niektoré časti systémov je potrebné pripraviť, iné rotujú. Vo vojenskej oblasti vidíme, že naše kapacity majú limity. No na druhej strane pokladáme za povinnosť, aby sme udržali v bezpečí územie NATO a zároveň pomáhali Ukrajine.

Únia už diskutuje o desiatom balíku sankcií a je potrebné opätovne potvrdiť aj predchádzajúce opatrenia proti Rusku. Myslíte si, že v tejto súvislosti môžu vzniknúť nejaké problémy? Maďarský premiér Viktor Orbán spochybňuje efektívnosť sankcií a hrozí, že ich môže vetovať.

Chcem zdôrazniť, že je mimoriadne dôležité, aby sme v sankciách pokračovali. Nedávno som sa rozprával s vysokopostaveným predstaviteľom jednej zahraničnej tajnej služby. Povedal mi, že sankcie Rusko pekelne bolia. Presne to je dôvod na to, aby sme v týchto opatreniach pokračovali. Lebo majú efekt. Stále existujú sektory, ktoré môžeme zasiahnuť, a sme tiež svedkami obchádzania sankcií cez tretie krajiny. Musíme teda zotrvať v tlaku. Nemáme inú alternatívu okrem tej, že v tejto oblasti musíme udržať jednotu členských štátov.

Povedali ste, že sankcie Rusko pekelne bolia, čo vyplýva z vašej konverzácie s predstaviteľom tajných služieb. Na Slovensku časť opozície tvrdí, že opatrenia proti Moskve sú úplne zbytočné a v skutočnosti viac škodia únii. Ako teda vníma Holandsko vývoj vojny? Rusi sa usilujú o ofenzívu a Ukrajinci chcú oslobodiť čo najviac okupovaného územia. Zároveň Kyjev žiada ďalšie zbrane. V prípade Holandska sú to stíhačky F-16, zo Slovenska by to mohli byť stroje MiG-29.

Ako som povedal, nebol to predstaviteľ holandskej tajnej služby, ktorý mi hovoril o sankciách, ale niekto zo zahraničia. Pre nás to znamená, že aj iné krajiny rovnako hodnotia situáciu. Súhlasím s ľuďmi, ktorí tvrdia, že sankcie majú vplyv aj na nás. Ale podľa mňa je to cena, ktorú stojí za to zaplatiť. Ukrajina je vo vojne a takto jej pomáhame. Už som spomenul, že musíme zamedziť tomu, aby sa sankcie dali obchádzať a ešte viac našimi opatreniami zasiahnuť Moskvu. Hodnotenie, že sankcie Rusko pekelne bolia, by malo posilniť naše presvedčenie. Vojna sa zďaleka neskončila. Od nás všetkých sa bude vyžadovať viac, aby sme pomohli Ukrajine vytrvať na bojisku. Predstavte si, že to neurobíme. Všetko, čo sme vykonali doteraz, by bolo márne. Čo sa týka dodávok špecifických zbraňových systémov, nebudem verejne diskutovať, ako a kedy ich budeme dodávať. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že v tejto oblasti neexistuje žiadne tabu. Ak sa k nám dostane nejaká požiadavka, vyhodnotíme ju a urobíme to s našimi partnermi, tak ako sme to spravili napríklad v prípade tankov.