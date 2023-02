Soros: Keď Moskva na Ukrajine prehrá, ruské impérium sa rozpadne

Soros vystúpil dnes (16. februára) na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

"Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu sa nemôžu dočkať porážky Rusov na Ukrajine, pretože chcú presadiť svoju nezávislosť. To znamená, že ukrajinské víťazstvo by viedlo k rozpadu ruského impéria. Rusko by už nepredstavovalo hrozbu pre Európu a svet. Bola by to veľká zmena k lepšiemu,“ vyhlásil Soros.

VIDEO: F-35 vzlietli. Rusi sú (atómovo) blízko, na severe prihára

Video: NATO

Podľa neho sa súčasná situácia do určitej miery podobá na obdobie studenej vojny, ale rozdiely sú oveľa väčšie. "Na Ukrajine prebieha skutočná vojna a tá všetko zmenilo. Až do októbra na bojisku vyhrávala Ukrajina. Potom Rusko s pomocou Iránu vo veľkom nasadilo drony. Ich cieľom bolo pripraviť civilné obyvateľstvo o elektrinu, teplo a vodu a podkopať jeho morálku. Ukrajinu to dostalo do defenzívy,“ uviedol Soros.

Filantrop maďarského pôvodu si myslí, že regulárna ruská armáda je v zúfalom stave. "Má slabé velenie, je zle vybavená a demoralizovaná. Ruský prezident Vladimir Putin si to uvedomil a pustil sa do zúfalého hazardu. Obrátil sa na Jevgenija Prigožina, ktorý vlastní armádu žoldnierov zvanú Vagnerova skupina a túži dokázať, že to dokáže lepšie ako bežná armáda. Prigožin má kriminálne pozadie a vie, ako sa vysporiadať so zločincami. Putin mu umožnil verbovať väzňov. To je porušením ruských zákonov, ale šéf Kremľa nedodržiava žiadne zákony,“ skonštatoval Soros.

Miliardár, ktorý je terčom nespočetného množstva konšpiračných teórií, dal za pravdu expertom, ktorí sa domnievajú, že Ukrajina čelí v mesiace trvajúcej bitke o Bachmut strategickému rozhodnutiu.

"Buď uviazne v snahe zastaviť vagnerovcov, alebo poskytne Rusku propagandistické víťazstvo a zachová si limitované zdroje na protiútok,“ povedal Soros. Pripomenul tiež, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o tom rokoval aj so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom.

"Zhodli sa, že jediným spôsobom, ako ukončiť vojnu, je vyhrať ju. Biden však varoval Zelenského, že existujú hranice toho, čo je ochotný urobiť. Treba sa za každú cenu vyhnúť tretej svetovej vojne a musí sa zachovať podpora Európy Ukrajine,“ zdôraznil Soros s tým, že Bidenova vláda poskytuje Ukrajine protivzdušnú obrana, tanky a množstvo munície, ktoré sú potrebné na porazenie ruského útoku a na to, aby to odradilo Moskvu od budúcich snáh napadnúť Ukrajinu. Aj o podpora Ameriky však môže byť limitovaná.

VIDEO: Biden dáva Zelenskému Patrioty. Pozrite si ich v akcii

Pozrite si Patrioty na videu US Army.

"Pre odpor Snemovne reprezentantov, ktorú ovládajú republikáni, je ďalší veľký balík financií pre Ukrajinu zo strany USA nepravdepodobný,“ vysvetlil Soros. "Ukrajine má obmedzené okno príležitosť neskôr na jar, keď dostane sľúbené zbrane, aby podnikla protiútok, ktorý určí osud ruskej invázie,“ uviedol miliardár.