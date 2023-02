Z Turecka a Sýrie hlásia skoro 44 000 obetí zemetrasenia

Turecká bilancia od štvrtkového rána stúpla o ďalších skoro dvetisíc, zatiaľ čo sýrske čísla sa v posledných dňoch príliš nemenia. Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Martin Griffiths cez víkend uviedol, že počet mŕtvych pravdepodobne presiahne 50 000.

Podľa tureckých médií pod troskami aj desať dní po prvom silnom otrase so silou 7,8 stupňa zostávali preživší. Minister zdravotníctva Fahrettin Koca oznámil, že po 261 hodinách od zemetrasenia sa podarilo vytiahnuť živých dvoch mužov z trosiek nemocnice v meste Antakya. Z inej budovy v rovnakom meste sa podarilo zachrániť 260 hodín od otrasu 12-ročného chlapca.

Dvojitý zázrak

Turecké médiá označili záchranu mužov vo veku 26 a 34 rokov za „dvojnásobný zázrak“. Jeden z mužov bezprostredne po vyslobodení trval na tom, že zavolá svojim príbuzným, napísal na sociálnej sieti Koca.

Ľudia sú schopní bez vody prežiť približne 72 hodín, pripomína DPA. Tí, ktorých sa podarí z trosiek ešte aj v súčasnosti zachrániť živých, museli podľa vyjadrení lekárov nájsť nejaký spôsob, ako sa vodou zásobiť.

Šance na záchranu sú nižšie v provincii Kahramanmaraş, kde v noci panujú veľmi nízke teploty, píše agentúra AFP. Televízia TRT vo štvrtok informovala, že po 248 hodinách od zemetrasenia vyslobodili záchranári v tejto provincii 17-ročné dievča. Večer z toho istého regiónu prišla informácia o záchrane 24-ročnej ženy, ktorá strávila pod troskami podľa agentúry Anadolu 257 hodín.

Takéto prípady sú však podľa Reuters čoraz vzácnejšie a s umierajúcou nádejou vraj „stúpa hnev“. Zemetrasenie pripravilo v dvoch krajinách o strechu nad hlavou milióny ľudí, z ktorých mnohí teraz prespávajú v stanoch, mešitách, školách alebo v autách. Do zasiahnutých regiónov prúdi medzinárodná pomoc, ktorou sa OSN snaží ďalej vystupňovať. Najskôr vyhlásila zbierku s cieľovou sumou 400 miliónov dolárov na pomoc ľuďom v Sýrii, vo štvrtok potom zverejnila výzvu na poskytnutie miliardy dolárov Turecku.

Generálny tajomník OSN António Guterres vo vyhlásení uviedol, že OSN finančné prostriedky potrebuje na to, aby mohla doručiť humanitárnu pomoc 5,2 milióna ľudí. Tieto peniaze by „umožnili v priebehu troch mesiacov humanitárnym organizáciám rýchlo rozšíriť životne dôležitú pomoc“, a to aj v oblasti potravinovej bezpečnosti, ochrany, vzdelávania či prístupu k vode.

V Turecku medzitým ukončujú operácie zahraničné záchranárske tímy, ktoré do krajiny minulý týždeň zamierili.