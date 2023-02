Na severovýchode Sýrie usmrtila americká armáda vplyvného veliteľa IS

Armáda USA v krátkom oznámení dodala, že operácia sa uskutočnila vo štvrtok neskoro večer v spolupráci so Sýrskymi demokratickými silami (SDF). Toto zoskupenie milícií vedené Kurdmi je spojencom USA.

Oznámenie armády uvádza, že „explózia zameraná na cieľ spôsobila zranenia štyrom príslušníkom amerických síl a jednému služobnému psovi“. Nespresňuje však, v ktorej časti severovýchodnej Sýrie sa operácia uskutočnila. Zabitým veliteľom IS je podľa americkej armády Hamza al-Homsí.

Zranených príslušníkov a pracovného psa previezli na liečbu do amerického zdravotníckeho zariadenia v susednom Iraku.

Napriek porážke Islamského štátu v Sýrii v marci 2019 spiace bunky tejto organizácie stále podnikajú útoky po celej Sýrii aj Iraku, kde kedysi IS vyhlásil samozvaný „kalifát“. Spoločné operácie americkej armády a bojovníkov SDF sú na severovýchode a východe Sýrie popri hranici s Irakom bežné.

Americká armáda zabila za posledných niekoľko rokov dvoch vodcov IS v Sýrii. Vo februári 2021 pri americkej akcii na severozápade Sýrie zahynul abú Ibráhím al-Hášimí al-Kuraší. Zakladateľa IS abú Bakra al-Baghdádího Američania zabili pri zásahu v októbri 2019. V októbri 2022 bol v boji so sýrskymi povstalcami na juhu Sýrie usmrtený vodca IS abú Hasan al-Hášimí al-Kurajší.