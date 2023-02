Stoltenberg: NATO je bezpečnosť Európy. Putin neplánuje mier, na Ukrajine nesmie vyhrať

Bez Severoatlantickej aliancie by Európa nebola v bezpečí, preto je ďalšie posilnenie NATO v záujme nás všetkých. V bavorskej metropole na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to vyhlásil generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. V prejave odsúdil agresívny postoj Ruska a rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina vojensky napadnúť Ukrajinu. Dodal, že Rusko nesmie vyhrať a že Čína pozorne sleduje, akú cenu Rusko za svoju agresiu platí.

„Bez NATO by Európa nebola v bezpečí. Je preto čas alianciu rozšíriť a posilniť,“ povedal Stoltenberg, ktorý je veľkým zástancom vstupu Fínska a Švédska do NATO. Ratifikáciu rozšírenia aliancie však brzdí Maďarsko a Turecko, najmä Ankara je považovaná za rozhodujúcu. „Je to na Turecku,“ povedal generálny tajomník.

Stoltenberg aliančné krajiny vyzval, aby zvýšili výdavky na spoločnú obranu. „Áno, peniaze investované do obrany budú chýbať inde. Nič sa však neoplatí viac ako obrana a bezpečnosť,“ dodal.

Šéf NATO hovoril o tom, že napadnutie Ukrajiny mohlo šokovať, ale nemalo by nikoho prekvapiť. „Mesiace sme sa snažili Rusko zapojiť do diplomatického úsilia,“ povedal s tým, že Putin sa nakoniec rozhodol pre vojnu. „Putin neplánuje mier, ale chce ďalej bojovať, chystá ďalšie ofenzívy a mobilizuje stovky tisíc vojakov,“ varoval.

Podľa Stoltenberga Rusko nesmie vyhrať, lebo by to bolo nielen katastrofou pre Ukrajinu, ale aj ohrozením Európy. „Vieme, že Peking veľmi podrobne sleduje, akú vysokú cenu Moskva platí,“ povedal. Bezpečnosť podľa šéfa NATO nie je regionálna záležitosť, ale globálna vec. To, čo sa dnes deje na Ukrajine, sa môže stať aj v Ázii. „Pri Číne sa nesmieme dopustiť rovnakej chyby, ako sme urobili s Ruskom,“ dodal.