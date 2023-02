ONLINE: Rusi roztočili kolesá vojenskej výroby, výrazne zvýšili aj výrobu rakiet Kinžal

Rusko výrazne zvýšilo výrobu zbraní, podľa šéfa zbrojárskeho koncernu Čomezova niekde až 50-násobne. Týka sa to aj nadzvukových rakiet Kinžal. Do konca roka chce Rusko vyrobiť 300 nových bojových vrtuľníkov - je to množstvo, ktoré podľa Kyjeva Ukrajinci Rusom zostrelili.