Petr Pavel podráždil Ukrajincov: Som realista, nespolieham sa na vieru

Novinky.cz: Čo presne povedal Petr Pavel počas diskusie v Mníchove

Bol by som nesmierne šťastný, keby sa všetko, čo tu bolo povedané, podarilo v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch. Nežijem však v ideálnom svete. A preto som trochu skeptickejší.

Rozumiem ukrajinskému želaniu priviesť túto vojnu ku koncu, keď všetci ruskí vojaci zmiznú z posledného kúska ukrajinského územia a ruský prezident raz príde do Kyjeva a na kolenách prednesie ospravedlnenie.

Môžeme sa však dostať do situácie, keď oslobodenie určitých častí ukrajinského územia bude znamenať viac strát na životoch, než spoločnosť dokáže uniesť. V určitej chvíli tak dokonca sama Ukrajina môže premýšľať o inom výsledku. A my by sme tiež mali byť pripravení na takú eventualitu, pretože nemožno len očakávať to najlepšie, ale je potrebné, aby sme boli pripravení na to najhoršie.

A preto by som rád vyzval na opatrnosť ohľadom vytyčovania cieľov, ako by mal tento konflikt dopadnúť. Aj keby došlo k tomu, že sa ruská armáda zrúti, ukrajinská armáda ju vytlačí z Ukrajiny, potom tu budeme mať zrútené Rusko. To znamená, že nebude nikto, s kým by sme mohli rokovať o režime bezpečnostných záruk a pracovať na budúcej bezpečnostnej architektúre Európy.

So skolabovaným Ruskom budeme mať veľa, veľa problémov, ktoré teraz neberieme do úvahy. Takže si myslím, že je oveľa lepšie byť realistami. Dúfať v dobré, ale byť pripravení na horšie.