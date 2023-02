Čínska podpora Ruska by podľa Zelenského viedla k svetovej vojne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s nemeckým denníkom Die Welt varoval Čínu pred podporou Ruska vo vojne s Ukrajinou. Viedlo by to podľa neho k vojne svetovej. Čínu pred následkami v prípade, že bude vo vojne materiálne podporovať Rusko, cez víkend varoval aj americký minister zahraničia Antony Blinken.

„Pre nás je dôležité, aby Čína nepodporovala Ruskú federáciu v tejto vojne. Vlastne by som ju chcel mať na našej strane,“ citovala z rozhovoru agentúra Reuters. „V tejto chvíli si však nemyslím, že to je možné,“ povedal ukrajinský prezident.

„Vidím však príležitosť pre Čínu, aby pragmaticky zhodnotila, čo sa tu deje,“ poznamenal Zelenskyj ďalej. „Pretože ak sa Čína pridá na stranu Ruska, dôjde ku svetovej vojne, a ja si myslím, že si je toho Čína vedomá,“ dodal.

Šéf americkej diplomacie Blinken v nedeľu vyjadril obavu, že Čína zvažuje, že Rusku poskytne vojenské vybavenie pre boje na Ukrajine, vrátane zbraní a munície. Peking to ale odmietol.

Pred takýmto krokom dnes Čínu varoval aj šéf úniovej diplomacie Josep Borrell, podľa ktorého by to znamenalo prekročenie červenej línie. Zároveň uviedol, že ho vysokopostavený čínsky diplomat Wang I ubezpečil, že to Peking vôbec nemá v úmysle.