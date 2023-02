Biden v Kyjeve ukradol Putinovi show

Joe Biden cestou do Kyjeva ponížil Vladimira Putina. Šéf Kremľa v utorok prednesie výročnú správu o stave Ruska a analytici si ťažko dokážu predstaviť, čo by musel povedať, aby nezostal v tieni amerického prezidenta. Šéf Bieleho domu má navyše výhodu, že na slová Putina môže ihneď reagovať v prejave, ktorý prednesie vo Varšave.

Bolo to obrovské prekvapenie, keď sa v pondelok ráno v Kyjeve objavil osemdesiatročný prezident USA.

Prekvapujúca návšteva. Biden u Zelenského v Kyjeve

Zvukovú kulisu prvého zverejneného videa, na ktorom kráča po boku ukrajinského prezidenta, tvorilo húkanie sirény. Ohlasovala vzdušný poplach, ktorý ukrajinské úrady vyhlásili na celom území krajiny.

Pravda, správy, ktoré by potvrdili, že Rusko v danom čase odpálilo smerom na Ukrajinu rakety, neprišli. Biden ako prvý šéf Bieleho domu prišiel do krajiny, ktorá je vo vojne a americké ozbrojené sily ju nemajú pod kontrolou. Jeho predchodcovia síce navštívili Irak a Afganistan, ale vtedy tam vzdušný priestor ovládal Pentagon.

Stretnutie Zelenskyj - Biden: Nikdy nebudete sami, sľúbil prezident USA

Cesta Bidena bola do poslednej chvíle prísne utajená. V čase, keď už letel do Poľska, Biely dom uvádzal, že je ešte vo Washingtone. Potom nasledovala desaťhodinová cesta vlakom od poľských hraníc do Kyjeva, päťhodinový pobyt v ukrajinskej metropole a ďalších desať hodín vo vlaku smerom do Poľska.

Kyjev hosťa, ktorý prišiel vyjadriť solidaritu Ukrajine a ohlásil ďalší balík vojenskej pomoci pre ňu v hodnote pol miliardy dolárov, velebil za jeho statočnosť. Ozvali sa ale aj hlasy, uvažujúce nad tým, či nešlo o neprimerané riziko. „Nie je pekné o tom hovoriť, ale bolo by zaujímavé, keby sa nejaký idiot rozhodol vypáliť na Kyjev, kým tam bol Biden. A hneď by každý pochopil, čo znamená ,totálna vzdušná prevaha' a ,vojna s NATO',“ neodpustil si provokatívnu otázku na komunikačnej platforme Telegram niekdajší najbohatší Rus, v exile žijúci kritik Putina Michail Chodorkovskij.

Hollywoodska symbolika

Putin v minulosti viackrát pohrozil, že ak Ukrajina zaútočí na ruské územie, odvetou bude úder na kyjevské centrá prijatia rozhodnutí. Napriek tomu, že prihraničné oblasti Ruska často čelia raketovým a dronovým útokom, na vládne budovy v ukrajinskej metropole Moskva zatiaľ nevypálila. Faktom však je, že na jar, v čase, keď bol na návšteve Kyjeva šéf OSN, na mesto dopadli ruské rakety.

„Americký prezident ukázal, že ruských úderov ,na rozhodovacie centrá' sa nebojí – zrejme aj vďaka práci systémov protivzdušnej obrany, ktoré Západ dodal Ukrajine,“ konštatoval pre BBC analytik Sviatoslav Chomejko, ktorý pripomenul, že Biden prišiel do Kyjeva, ktorý sa ruskí vojaci pred rokom chystali dobyť za tri dni.

„Je to čistá, starostlivo zinscenovaná, takmer hollywoodska symbolika. A je to, prirodzene, pozdrav Vladimirovi Putinovi v predvečer jeho prejavu pred Federálnym zhromaždením. Akože, tak poď, povedz ešte raz všetkým, že špeciálna vojenská operácia ide podľa plánu – a my sa zasmejeme. Je veľmi ťažké si predstaviť, že prinajmenšom teoreticky bude môcť Putin v utorok povedať niečo, čo by prehlušilo efekt európskeho turné Bidena, ktoré sa začalo v Kyjeve,“ dodal Chomejko.

Ak aj išlo o „starostlivo zinscenovanú hollywoodsku symboliku,“ Washington si možné riziká zjavne uvedomil a pokúsil sa pred nimi poistiť. „Upozornili sme Rusov, že prezident Biden pocestuje do Kyjeva,“ citoval denník Guardian poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana. „Urobili sme to niekoľko hodín pred jeho odchodom za účelom predídenia konfliktu,“ potvrdil. „Pre citlivú povahu tejto komunikácie sa nebudem zaoberať tým, ako reagovali alebo aká bola presná povaha našej správy, ale môžem potvrdiť, že sme toto oznámenie poskytli,“ odmietol Sullivan poskytnúť ďalšie podrobnosti.

Pre časť kremeľských propagandistov táto informácia poslúžila na to, aby spochybnili Bidenovu statočnosť a vyzdvihli Putinovu veľkodušnosť. „Biden nenavštívil Kyjev preto, že je taký odvážny, ale preto, že jeho nepriateľ Putin je taký čestný a civilizovaný. Biden mohol pokojne navštíviť Kyjev, pretože si je istý, že Putin dodrží slovo a jemu nič nehrozí,“ napísal na Telegrame proputinovský politológ Sergej Markov.

Poníženie Ruska

Iný kremeľský propagandista Sergej Mardan však netajil svoje pobúrenie nad nerušenou návštevou šéfa Bieleho domu v ukrajinskej metropole. „Biden v Kyjeve – to je demonštratívne poníženie Ruska.

Rozprávanie o zázračnej hypersonickej zbrani možno ponechať pre deti,“ pripomenul Putinovu správu o stave krajiny, v ktorej pred pár rokmi oznámil vyvinutie viacerých „zázračných“ zbraní. „Rovnako tak aj zaklínania sa svätou vojnou, ktorú vedieme s celým Západom. Zrejme aj vo svätej vojne musia byť obedné prestávky,“ napísal Mardan sarkasticky na margo úvah viacerých politológov, ktorí predpokladajú, že v posolstve o stave krajiny Putin ohlási prechod od „obmedzenej“ špeciálnej vojenskej operácie k vlasteneckej celonárodnej vojne s mobilizovaním všetkých ľudských i materiálnych rezerv v záujme víťazstva.

Ruská politologička Tatiana Stanovaja, ktorá pôsobí vo Francúzsku, ráta s tým, že Putin po Bidenovej návšteve Kyjeva svoju správu o stave krajiny pritvrdí. „Kremeľ to bude považovať za ďalší dôkaz, že Spojené štáty definitívne stavili na strategickú porážku Ruska vo vojne a že samotná vojna sa neodvratne zmenila na vojnu medzi Ruskom a Západom. Očakávalo sa, že utorňajšie posolstvo bude veľmi jastrabie, zamerané na demonštratívnu roztržku vo vzťahoch so Západom. Teraz môžu do prejavu vniesť ďalšie úpravy, aby bol ešte tvrdší,“ predpovedá.

Putina posielajú na Donbas

V ruských internetových diskusiách sa na adresu Kremľa zosypali mnohé ironické poznámky. Veľmi často sa objavuje výsmešný návrh, aby sa Putin za Bidenovu cestu do Kyjeva revanšoval návštevou Donbasu, kde od čias, čo ho anektoval, stále nebol. Politológ Markov sa šéfa Kremľa pokúsil obhájiť údajnou zákernosťou ukrajinskej vlády. „Putin Doneck nenavštevuje, pretože každý vie, že v Kyjeve sú pri moci teroristi a určite sa pokúsia zabiť Putina akýmkoľvek spôsobom, hoci aj pokrytím Donecka ohňom za cenu tisícok obetí,“ napísal na Telegrame.

Politológ Abbás Galliamov, niekdajší pisateľ Putinových prejavov, ktorý žije v izraelskom exile, pripúšťa, že Biden cestou do Kyjeva zvyšuje stávky v situácii, keď má pocit, že Putin nemá ako odpovedať. „Predpokladajme, že Putin v šialenstve vydá rozkaz zaútočiť na Kyjev. V tejto situácii môže armáda odmietnuť vykonať tento rozkaz – veď chápe, že to už by nebola špeciálna vojenská operácia, ale plnohodnotná vojna, na ktorú ruská armáda nie je pripravená,“ napísal na Telegrame. „A odmietnutie vykonať rozkaz je v skutočnosti pokusom o prevrat,“ dodal.

Galliamov spochybnil aj hodnotu opakujúcej sa tézy ruských propagandistov, že Biden sa rozhodol ísť na výlet do Kyjeva len preto, že dostal od Ruska bezpečnostné záruky. „Kremeľ tak devalvuje sémantickú štruktúru, ktorú usilovne budoval posledných šesť mesiacov, keď hovoril, že toto nie je vojna s Ukrajinou, ale vojna s NATO. Ak je toto naozaj vojna s NATO, tak prečo, do pekla, sľubujete vrchnému veliteľovi nepriateľskej armády bezpečnú návštevu frontu? Bojujete tam, alebo čo robíte?“ kladie Galiamov otázky a dodáva: „Kremeľ teraz vyzerá v očiach vlastných priaznivcov ako idiot.“