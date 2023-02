Putinov pohľad na konflikt: Vojnu rozpútal Západ, Rusko sa jej snažilo zabrániť

Rusko robilo všetko pre to, aby vyriešilo situáciu na Donbase na východe Ukrajiny mierovou cestou. Vyhlásil to v utorok v príhovore o stave krajiny ruský prezident Vladimir Putin a zároveň obvinil Západ z hrania "špinavej hry" s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian a televízie Sky News.