Zbrane pre Moskvu: vstúpi Čína do vojny proti Ukrajine?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však pre taliansky denník Corriere della Serra povedal, že Kyjev zatiaľ takúto spoluprácu medzi Moskvou a Pekingom nevidí. Čína na tvrdenia o dodávkach zbraní reagovala kritikou USA.

VIDEO: Rusko plus Čína. Vstupujeme do éry nových kríz?

"Nikdy nebudeme akceptovať, aby Spojené štáty ukazovali prstom na čínsko-ruské vzťahy alebo nás dokonca do niečoho nútili,“ citovala agentúra Reuters hovorcu ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina.

Červená čiara

Borrell pre médiá uviedol, že sa v Mníchove rozprával s Wangom I, šéfom generálneho úradu Ústrednej komisie pre zahraničné veci. Formálne je to najvyššie postavený čínsky diplomat. "Vyjadril som naše veľké znepokojenie nad tým, že Čína poskytne Rusku zbrane. Požiadal som ho, aby to nerobila, a vyjadril som tým nielen naše obavy, ale aj skutočnosť, že pre nás by to bola červená čiara v našom vzťahu. Povedal mi, že to nespravia, že to ani neplánujú. Budeme však naďalej ostražití,“ opísal Borrell schôdzku s Wangom I.

Experti zatiaľ pochybujú o tom, že sa už Čína rozhodla, že by Rusku dodávala zbrane.

"Jej politika v súvislosti s vojnou sa dá zatiaľ opísať ako vyhlásenie neutrality, ale zároveň Peking pomáha ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, no tak, aby ho to negatívne neovplyvnilo. Keďže Blinken otvorene pripomenul Číne, že poskytovanie zbraní a munície bude mať dôsledky, ktoré budú znamenať sekundárne sankcie, pochybujem, že jej vláda prekročí túto červenú čiaru. Jediným rizikom je nesprávna kalkulácia zo strany Pekingu, keď by si režim myslel, že vláda prezidenta Joea Bidena iba blufuje, keď hovorí o následkoch. No vzhľadom na reakciu USA na špionážny balón by malo byť Pekingu zrejmé, že Amerika to myslí vážne. Preto verím, že Rusku neposkytne zbrane a muníciu,“ uviedol pre Pravdu Steve Tsang, profesor a riaditeľ SOAS Inštitútu Číny na Londýnskej univerzite.

"Samozrejme, keby sa preto Peking rozhodol, ďalšou otázkou by bolo, aké zbraňové systémy by to boli a akú rolu by mohli zohrať na bojisku,“ pripomenul pre Pravdu riaditeľ Programu bezpečnostných štúdií na prestížnej univerzite Massachusetts Institute of Technology M. Taylor Fravel.

Ani on si však nemyslí, že Čína plánuje dodávať Rusku zbrane. "Jej stratégiou je, že sa usiluje vraziť klin medzi USA a Európanov. Poskytovanie pomoci Rusku vo forme zbraní by podkopalo širšie ciele Číny, lebo by sa jej vzdialila väčšina Európanov,“ ozrejmil Fravel.

Je veľmi nepravdepodobné, že by Čína poskytla Rusku svoje najmodernejšie zbrane. Nie je v záujme Pekingu, aby sa jeho vojenské technológie dostali do rúk Moskvy, prípadne, aby ich cez Ukrajincov získal Západ. Okrem toho ich ruskí vojaci ani nevedia obsluhovať a ich rýchle nasadenie v konflikte by bolo mimoriadne zložité.

Čína by skôr mohla Rusku pomôcť komunikačnými technológiami, muníciou, autami a možno dronmi. Toto by určite bola významná podpora Moskvy v opotrebovávacej vojne, ktorú vedie. Ťažko by to však bolo v konflikte rozhodujúce. Najmä, keď Západ vytrvá v podpore Ukrajiny a ešte by proti Číne za jej kroky zaviedol sankcie.

Prehĺbenie rozporov

"Ak Peking začne dodávať Moskve zbrane, určite to bude znamenať prehĺbenie rozporov vo vzťahoch medzi USA a Čínou a výraznejšie sankcie a kontrolu vývozu zo strany Spojených štátov. Pravdepodobne by sa aj viac amerických spoločností z Číny stiahlo. Samozrejme, aj Peking by reagoval odvetnými sankcií. Scenár ekonomickému oddelenia Západu a Číny, hoci je k nemu stále dlhá cesta, by sa stal o niečo pravdepodobnejším,“ vysvetlil pre Pravdu Joshua Andresen z Centra pre výskum súperenia globálnych veľmocí na univerzite v Surrey.

Medzitým Čína hovorí o mierovom pláne a Wang I pricestoval do Ruska. Tesne pred výročím agresie proti Ukrajine je to signál, že Moskva sa aspoň do istej miery stále môže spoľahnúť na podporu Pekingu, hoci najmä v politickej, nie vo vojenskej oblasti.