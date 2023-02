Od prilieb po stíhačky. Čo ešte získa Ukrajina zo Západu?

Americký prezident Joe Biden na otázku, či Kyjev získa stroje F-16, odpovedal nedávno nie. Ale zdá sa, že skôr sa to dá čítať ako možno. Šéf Bieleho domu v pondelok nečakane navštívil Ukrajinu. V Kyjeve sa Biden stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Čo bude nasledovať za týmto zásadným politickým gestom?

VIDEO: Top Gun proti Rusku: Dostanú Ukrajinci stíhačky F-16?

Pozrite si stíhačky F-16 na videu US Air Force.

Času nie je veľa

Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová v rozhovore pre televíziu CNN naznačila, že Biely dom by sa nakoniec mohol kladne postaviť k žiadosti Kyjeva o stíhačky. "Stále diskutujeme s Ukrajincami. Spolupracujeme s Kyjevom na tom, čo potrebuje a kedy to potrebuje,“ povedala Thomasová-Greenfieldová.

Debata o stíhačkách sa priamo dotýka aj Slovenska. Na summite Európskej únie 9. februára Zelenskyj požiadal premiéra Eduarda Hegera o stroje MiG-29, ktoré koncom leta dolietali. Situáciu však komplikuje fakt, že vláda nemá dôveru a je len poverená výkonom funkcie od prezidentky Zuzany Čaputovej.

Heger v Bruseli povedal, že Bratislava nebude zdržiavať proces poskytnutia stíhačiek Kyjevu, ale zatiaľ sa zdá, že to predsa len nepôjde tak rýchlo. Minister obrany Jaroslav Naď niekoľko ráz zopakoval, že Slovensko by nebolo prvou krajinou, ktorá by poskytla Ukrajine bojové stroje. Očividne sa však tým iné štáty príliš nechvália. Vlani koncom leta sa špekulovalo, že asi štyri stíhačky Su-25 dostala Ukrajina od Severného Macedónska. Aj v tomto prípade ide o staršie sovietske lietadlá a je takmer isté, že Kyjev doposiaľ nezískal žiadne stroje vyrobené na Západe.

Už minulý rok v júni demokratická kongresmanka Chrissy Houlahanová a jej republikánsky kolega Adam Kinzinger predložili do Snemovne reprezentantov návrh zákona, na základe ktorého by ukrajinskí piloti mohli dostať výcvik na amerických stíhačkách. Spravodajský portál Politico uviedol, že Kyjev tvrdí, že má k dispozícii 50 letcov, ktorí hovoria po anglicky a majú za sebou mnoho leteckých hodín bojových misií. Ich výcvik by sa mohol začať okamžite a na zvládnutie strojov F-16 by im vraj mohlo stačiť tri až šesť mesiacov.

Čítajte viac Zbrane pre Moskvu: vstúpi Čína do vojny proti Ukrajine?

Viacerí odborníci však hovoria o dlhšom čase. Jedna vec je naučiť sa so západnými stíhačkami lietať, druhá zvládnuť ich tak, aby boli vhodné na vykonávanie zložitých bojových operácií.

V každom prípade by však bolo vhodné sa poponáhľať. Myslí si to generálplukovník vo výslužbe a dekan Mitchellovho inštitútu pre letecké a kozmické štúdie David Deptula.

„Pokiaľ Ukrajina v najbližších mesiacoch nezíska náhradné stíhačky západného pôvodu, stratí schopnosť brániť svoj vzdušný priestor a podporovať pozemné sily a bez kontroly nad svojím vzdušným priestorom prehrá. Niektorí ľudia hovoria o praktických problémoch výcviku pilotov, zásobovania, údržby a podobne. Ukrajinské vzdušné sily však môžu tieto výzvy prekonať,“ povedal Deptula pre Air Force Magazine.

Na ďalšiu zásadnú podporu pre Ukrajinu vrátane stíhačiek podľa viacerých médií v USA vyzval predstaviteľov Kongresu veliteľ ozbrojených síl v Európe generál Christopher Cavoli. Politico uviedlo, že odpovedal slovom áno na otázku, či stroje F-16 pomôžu Ukrajine vyhrať vojnu nad Ruskom. Cavoli tiež vysvetlil, že Ukrajina potrebuje rakety dlhšieho doletu, aby jej sily mohli zasiahnuť ruské pozície z väčšej diaľky, čím by ohrozili veliteľské pozície a zásobovacie trasy, ktoré idú mimo frontových línií.

VIDEO: Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach

Pozrite si na videu US Marines, ako funguje salvový raketomet HIMARS

Problém eskalácie?

Vojenský analytik Rob Lee si myslí, že hoci Ukrajina bude naďalej závisieť od dodávok zbraní zo Západu, bolo by v jej podpore potrebné zájsť ešte ďalej.

"Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Kyjev bude musieť prejsť na štandardnú výzbroj NATO. Ukrajina má vlastný vojenský priemysel, ale ten zásadným spôsobom zasiahla vojna. Kyjev aj v tomto prípade potrebuje podporu zvonku. Rusko nezaútočí na prevádzku vyrábajúcu zbrane, ktorá sa bude nachádzať na území Severoatlantickej aliancie, lebo by sa dočkalo veľmi silnej reakcie,“ povedal pre Pravdu Lee, ktorý pôsobí v americkom Inštitúte pre výskum zahraničnej politiky a na univerzite King's College v Londýne.

Podľa experta Západ a Kyjev riešia to, že ak chce Ukrajina vojnu vyhrať, musí v nej vydržať. "Musí sa vedieť brániť a nedovoliť Rusku, aby postúpilo ďalej. Vedieme debaty, že ďalšie zbrane pre Ukrajinu budú znamenať riziko eskalácie vojny, ale dá sa na to pozrieť aj inak. V prípade, že sa Rusko dokáže pohnúť vpred, Ukrajina sa dostane do nevýhody. Možno tento argument viac zaberie na niektorých západných lídrov, ktorí sa obávajú eskalácie,“ vysvetlil Lee.