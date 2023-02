Jevhen Maloletka ukazuje svetu, aká je vojna hnusná

Freelancer, ktorý pracuje pre agentúru AP, sa spolu s kolegom, videoreportérom Mstyslavom Černovom, postaral o to, že svet videl hrôzy, aké počas prvých týždňov obliehania prežíval Mariupol. Dvadsať dní z tohto ťažko skúšaného štyristotisícového mesta na brehu Azovského mora ako jediní posielali obrazový materiál o utrpení miestnych ľudí a zločinoch ruských vojakov.

Boli na mieste v pravý čas. Z donbaského Bachmutu, kde snímali prípravu ukrajinských vojakov na obranu, prišli 24. februára nadránom. „Do Mariupolu sme dorazili o pol štvrtej, hodinu pred vojnou. Len čo Putin vo svojom prejave oznámil inváziu, na okraj mesta začali dopadať prvé rakety. Nasledujúcich 24 hodín sme nespali. Rozhodli sme sa zostať v meste pod paľbou, pretože sme cítili, že je to naša povinnosť,“ povedal Maloletka pre Deutsche Welle, keď v Bonne preberal Cenu slobody slova, jedno z takmer tucta ocenení, ktoré za svoju prácu nazbieral.

Fotograf agentúry Associated Press Jevhen Maloletka v dokumentárnej snímke 20 dní v Mariupole, ktorá je dielom ukrajinského vojnového reportéra a filmára Mstyslava Černova.

Vojna pre neho nebola novinkou. Už na prahu jari 2014 fotografoval, ako Rusi obsadili Krym a vzápätí rozpútali boje o Donbas. Predtým dokumentoval revolúciu na kyjevskom Majdane, kde mu príslušníci Berkutu, špeciálnej policajnej jednotky, zlomili ruku a rozbili fotoaparát.

Začiatok minulého roka ho zastihol v Kazachstane, kde snímal násilné protivládne protesty. Keď ruské prípravy na vpád na Ukrajinu vrcholili, ponáhľal sa domov. V Charkove, na východnej hranici s Ruskom, spolu s Černovom zachytávali atmosféru pred hroziacou inváziou. V druhom najväčšom meste Ukrajiny, o ktorom sa predpokladalo, že bude prvé na rane, sa to len tak hemžilo zahraničnými televíznymi štábmi a fotoreportérmi.

S agentúrnymi editormi sa preto rozhodli, že pôjdu tam, kde budú užitočnejší. Voľba padla ma Mariupol. Maloletka, rodák z neďalekého Berďanska, mal jasno v tom, že Rusi toto prístavné mesto budú chcieť stoj čo stoj dobyť, aby si zaistili pozemný koridor na anektovaný Krym. Vtedy ešte netušil, aké hrôzy uvidí na vlastné oči.

Foto: SITA/AP, Jevhen Maloletka