Zelenskyj chce rokovať s Čínou o jej mierovom pláne pre Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že nevidel žiadny čínsky plán na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. Bolo by ale podľa neho žiaduce, aby sa čínski a ukrajinskí zástupcovia v tejto veci stretli. Informovala o tom agentúra Reuters.

Zelenskyj uviedol, že Kyjev už oznámil čínskej strane želanie, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo. Povedal, že o čínskych návrhoch vie iba z počutia, ale že je povzbudivé, že Peking zvažuje sprostredkovanie mieru. „Radi by sme sa s Čínou stretli,“ povedal v Kyjeve novinárom po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. „Je to dnes v záujme Ukrajiny,“ dodal.

Na konferencii v Mníchove minulý týždeň najvyšší čínsky diplomat Wang I podľa ruského denníka Kommersant povedal, že Čína má mierový plán riešenia vojny na Ukrajine, ktorý predstaví pri príležitosti blížiaceho sa prvého výročia vojny. Rusko Ukrajinu napadlo vlani 24. februára.

Najvyšší čínsky diplomat podľa Reuters uviedol, že Peking vyloží svoj postoj k urovnaniu konfliktu politickou cestou v dokumente, ktorý bude odkazovať na základný štatút OSN a bude zohľadňovať zásady územnej celistvosti, zvrchovanosti a bezpečnosti. K výročiu ruskej invázie 24. februára by mal podľa Wanga tento týždeň čínsky prezident Si Ťin-pching predniesť „mierový prejav“.

Šéf americkej diplomacie Blinken minulý týždeň vyjadril obavu, že Čína zvažuje, že Rusku poskytne vojenské vybavenie na boj na Ukrajine, vrátane zbraní a munície. Aj NATO podľa jeho generálneho tajomníka Jense Stoltenberga vidí náznaky toho, že Čína uvažuje o dodávkach zbraní Rusku. Peking to ale odmietol. Zelenskyj v rozhovore s nemeckým denníkom Die Welt varoval Čínu pred podporou Ruska, podľa neho by tento krok viedol k svetovej vojne.