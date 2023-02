Maďarský veľvyslanec na Slovensku neodsúdil ruskú inváziu

Text vyhlásenia poslala do Pravdy a do ďalších slovenských médií poľská ambasáda, ktorá koordinovala prípravu vyhlásenia. Signatári v ňom píšu o nevyprovokovanej a o neoprávnenej celoplošnej invázii.

„Barbarská a útočná vojna Ruska spôsobila nepremožiteľnému ľudu Ukrajiny nevýslovné utrpenie," konštatovali, pričom opakovane ubezpečili, že ich štáty podporujú územnú celistvosť napadnutej zvrchovanej krajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

„Rovnako podporujeme právo Ukrajiny brániť sa proti ruskej agresii. Čo najdôraznejšie odsudzujeme pokračujúcu ruskú agresiu proti Ukrajine a požadujeme bezpodmienečné stiahnutie ruských síl z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny," pokračuje text spoločného vyhlásenia s tým, že signatári tvrdia, že „Rusko sa musí zodpovedať za zločiny a utrpenie spáchané na Ukrajine".

Zdôraznili, že ich krajiny budú pokračovať v poskytovaní politickej, ekonomickej, vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. „Oceňujeme neochvejný postoj Slovenska proti aktivitám Ruska, veľkorysé prijatie Ukrajincov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, a dodávanie vybavenia na pomoc Ukrajine pri jej obrane," napísalo 36 veľvyslancov.

V závere spoločného vyhlásenia vyjadrili nádej, že vojnu vyhrá napadnutý štát: „Aby v Európe zavládol mier, sloboda a demokracia, musí Ukrajina zvíťaziť. Stojíme pri Ukrajine. Sláva Ukrajine."

Denník Pravda oslovil maďarské veľvyslanectvo s otázkou, či vedúci diplomatickej misie bol oslovený s ponukou, aby sa podpísal pod spoločné vyhlásenie a ak áno, aké dôvody viedli k tomu, že sa nepridal k signatárom. E-mailová odpoveď od ambasády v priebehu 24 hodín neprišla.

Foto: SITA, Marián Peiger PCsaba Balogh Gašparovič Csaba Balogh pôsobí na Slovensku vo funkcii maďarského veľvyslanca už druhýkrát. Do Bratislavy pricestoval pred niekoľkými týždňami. Predtým tu bol ambasádor niekoľko rokov od septembra 2011, keď poverovacie listiny odovzdal vtedajšiemu prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi. Archívna snímka.

Naopak, na podobnú otázku reagoval poľský veľvyslanec Krzysztof Strzalka: „Môžem potvrdiť, že maďarský veľvyslanec mal možnosť pripojiť sa k spoločnému vyhláseniu, ako aj zástupcovia iných diplomatických misií akreditovaných na Slovensku, túto možnosť však nevyužil."

Veľvyslancom Maďarska na Slovensku je Csaba Balogh. Túto funkciu zastáva už druhýkrát. Predtým ju vykonával od jesene 2011, teraz sa vrátil na Slovensko pred pár týždňami.

Napriek tomu, že zastupiteľský úrad, ktorý vedie Balogh, nereagoval na otázku, Pravde sa podarilo zistiť, prečo veľvyslanec zabránil súhlasu maďarskej diplomatickej misie so spoločným vyhlásením. Pozadie objasnili dvaja diplomati členských štátov EÚ a NATO pôsobiaci na Slovensku. Vyjadrili sa pod podmienkou záruky ich anonymity (nasledujúce citáty patria týmto diplomatom).

Návrh vyhlásenia bol vypracovaný tento mesiac a jednotlivé veľvyslanectvá k nemu poskytli svoje pripomienky. Maďarská ambasáda 20. februára neskoro večer poslala ostatným zastupiteľským úradom na Slovensku e-mail, v ktorom sa najprv poďakovala poľskému diplomatovi za koordinovanie prípravy spoločného vyhlásenia. Napísala ho maďarská diplomatka pôsobiaca v Bratislave. „Informovala, že v Budapešti sa koná tradičné výročné stretnutie maďarských veľvyslancov a generálnych konzulov. Uviedla, že ambasáda práve dostala spätnú väzbu z maďarského ministerstva zahraničných vecí."

Rezort diplomacie vydal pokyn veľvyslanectvu, aby oboznámilo ostatné zastupiteľské úrady na Slovensku, že Maďarsko je pripravené pridať sa k spoločnému vyhláseniu v prípade, že do textu zaradia jeho doplňujúcu vetu. „Chceme okamžité prímerie a aby sa začalo mierové rokovanie!" znela požadovaná veta. Ostatní to však odmietli. „Po nesúhlase organizátorov vložiť uvedenú vetu do textu Maďarsko požiadalo, aby nebolo zaradené na zoznam štátov podpísaných pod spoločné vyhlásenie." Maďarská strana totiž porušila predtým dané slovo. „Žiadosť Maďarska smerovala proti dohodnutému postupu, aj zástupca maďarskej ambasády, priamo zúčastnený na prípravných stretnutiach, sa zaviazal, že navrhnutý text vyhlásenia sa už nebude nijako upravovať."

Vládni politici v Budapešti sú známi tým, že nestoja jednoznačne po boku Ukrajiny po jej napadnutí ruskou armádou 24. februára 2022. Premiér Viktor Orbán nedávno vyhlásil, že s touto vojnou EÚ i NATO nemajú nič spoločné, pretože podľa neho ide o ozbrojený konflikt medzi dvomi slovanskými národmi (štátmi). Zároveň vytrvalo odmieta možnosť, že by Maďarsko poskytlo zbrane či muníciu ukrajinským vojakom.

Zahraniční diplomati, ktorých oslovila Pravda, sa nazdávajú, že maďarská ambasáda použila zámienku, aby sa napokon k spoločnému vyhlásenia nepridala. „Neviem si predstaviť, že diplomatická misia v Bratislave priebežne nekonzultovala chystaný text so svojou centrálou v Budapešti. Je to predsa štandardný postup. A išlo pritom o menej ako desať viet v spoločnom vyhlásení… A podobne si neviem predstaviť, že by neupozornila ministerstvo na to, že pozmeňujúce návrhy sa po určitom čase už na základe spoločnej dohody nesmú dávať."

Obaja diplomati sa zhodli v tom, že Maďarsko bolo asi od začiatku rozhodnuté nepripojiť sa k textu. „Ambasáda prišla oneskorene s doplnkom, o ktorom vedela, že je čisto z princípu už neakceptovateľný. Pravdepodobne to následne využila ako zámienku, aby na zozname signatárov nebola, keď sa dozvedela odmietavú reakciu organizátorov, s čím jednoznačne musela počítať."

K spoločnému vyhláseniu sa pridali veľvyslanectvá týchto štátov na Slovensku (v abecednom poradí): Albánsko, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Veľká Británia, USA, Španielsko, Švédsko, Taliansko. Jedným zo signatárov je ešte Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, s ktorým je celkový počet signatárov 36.