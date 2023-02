Medvedev: Rusko musí posunúť hranice čo najďalej, hoci až k Poľsku

Rusko musí posunúť hranice, na ktorých pre neho hrozí nebezpečenstvo, čo najďalej, aj keby to bolo až k Poľsku. Dnes to na telegrame napísal bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev.

Na prvé výročie ruského vpádu na Ukrajinu uviedol, že „si vezmeme späť svoje územia a ochránime svoj ľud, ktorý trpel počas genocídy a ostreľovania“. Ochrana ruskojazyčných obyvateľov Ukrajiny bola pred rokom jednou zo zámienok, prečo Moskva začala inváziu do susednej krajiny.

Podľa Medvedeva by rokovania s ukrajinským vedením boli ťažké, pretože o Ukrajine nebude rozhodovať „nejaký (prezident Volodymyr) Zelenskyj, ak bude ešte nažive. Rozhodovať budú za oceánom tí, ktorí majú vo svojich rukách dodávky zbraní Kyjevu a posielanie peňazí na podporu zvyškov ukrajinskej ekonomiky“. Otvorený konflikt zakončí „nejaká zmluva bez zásadných dohôd o skutočných hraniciach“, uviedol Medvedev. Varoval, že potom sa môže stať, že „noví krvaví chlapci, ktorí si hovoria legálna ukrajinská vláda, znovu vyprovokujú globálny konflikt“. Preto je podľa Medvedeva tak dôležité dosiahnuť všetky ciele špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva inváziu do susednej krajiny nazýva. Rusko musí „odsunúť hranicu ohrozenia čo najďalej, aj keby to mala byť hranica Poľska“.

Rusko útokom na Ukrajinu z minuloročného 24. februára rozpútalo najhorší ozbrojený konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, ktorý si podľa odhadov vyžiadal desaťtisíce obetí na oboch stranách a vyhnal milióny ľudí z ich domovov. Ruské vedenie tvrdí, že jeho cieľom je okrem „oslobodenia ruskojazyčného obyvateľstva“ aj „denacifikácia“ a „demilitarizácia“ Ukrajiny. Kyjev a jeho spojenci označujú ruskú inváziu za nevyprovokovanú a neopodstatnenú av úplnom rozpore s medzinárodným právom.