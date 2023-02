ONLINE: Biden: Zelenskyj teraz F-16 nepotrebuje. Dostáva zbrane pre jarnú či letnú ofenzívu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 366. deň VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová k výročiu invázie proti Ukrajine.

6:28 Dodávať zbrane Ukrajine znamená zapojiť sa do vojny proti Rusku. Myslí si to 51 percent Nemcov, ako ukazuje prieskum agentúry YouGov realizovaný pre nemeckú tlačovú agentúru DPA. Opačného názoru bolo 37 percent respondentov. Voči dodávkam zbraní Ukrajine sú Nemci opatrní, a to hlavne v prípade tankov a bojových lietadiel.

Podľa expertov na medzinárodnú politiku a právo samotné poskytovanie zbraní neznamená priame zapojenie do konfliktu krajín, ktoré vojenské technológie odovzdávajú. Iného názoru je Moskva, podľa ktorej dodávkami zbraní západné štáty bojujú proti Rusku.

Aj rok po invázii ruskej armády na Ukrajinu sú Nemci voči dodávkam dosť skeptickí. Zhruba 40 percent z nich si myslí, že Berlín dal Kyjevu príliš veľa zbraní. Ako nedostatočnú vidí nemeckú vojenskú pomoc 22 percent respondentov. Pre 23 percent účastníkov prieskumu bola primeraná.

Proti dodávkam moderných tankov Leopard 2 je 44 percent respondentov, zatiaľ čo 41 percent sa vyslovilo za poskytnutie týchto zbraní. Vláda v Berlíne už rozhodla, že tieto tanky Ukrajine odovzdá. Väčší rozdiel panuje v prípade bojových lietadiel – proti je 56 percent Nemcov a pre 27 percent. V tomto prípade však Berlín žiadne rozhodnutie neurobil.

Podľa posledných údajov Berlín dodal Ukrajine zbrane a vojenský materiál v celkovej výške 2,6 miliardy eur. To je medzi štátmi štvrtá najvyššia suma.

5:58 Ruská invázia na Ukrajinu zjednotila Poliakov a Ukrajincov. Uviedli to v piatok to v televíznom rozhovore prezidenti Ukrajiny a Poľska – Volodymyr Zelenskyj a Andrzej Duda, informovala agentúra PAP. Spoločným rozhovorom pre poľskú stanicu Polsat si obaja prezidenti pripomenuli prvé výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Poliakom zároveň vyslovili vďaku za podporu, ktorú preukázali Ukrajincom utekajúcim pred vojnou.

„Tieto tragické dni Poliakov a Ukrajincov zjednotili. Poliaci v skúške obstáli a urobili správnu vec, keď to ich susedia potrebovali,“ vyhlásili prezidenti. Zelenskyj uviedol, že je šťastný, že Ukrajina má aj takých susedov, ako je Poľsko. Poďakoval tiež poľským občanom, premiérovi aj vláde.

„Našťastie Ukrajina nesusedí len s Ruskom, ale má aj ďalších susedov, z ktorých sa vykľuli praví priatelia,“ vyhlásil Duda. Agentúra AP pripomína, že Varšava je jedným z najaktívnejších podporovateľov Ukrajiny, pričom na európske krajiny vyvíjala tlak, aby Kyjevu poskytli tanky Leopard 2 a 1 nemeckej výroby, s čím napokon súhlasilo aj Nemecko.

5:45 Na dodávku bojových lietadiel F-16 Ukrajine nie je podľa americkej armády teraz dôvod. V rozhovore so stanicou ABC News to povedal americký prezident Joe Biden, ktorý zaslanie týchto zbraní Kyjevu opätovne odmietol. Podľa neho Washington v súčasnosti poskytuje Ukrajine zbrane, ktoré jej armáda potrebuje na dosiahnutie územných ziskov na jar a leto. Biden sa tiež kriticky vyjadril voči mierovému plánu, ktorý v piatok predstavila Čína.

„Nie, (ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj) teraz lietadlá F-16 nepotrebuje,“ uviedol Biden na otázku, či Kyjev bojové lietadlá, o ktoré v poslednom čase žiada, potrebuje. Biden tiež dodávku stíhačiek v súčasnosti vylúčil. Podľa neho americkí vojaci poukazujú, že neexistuje dôvod, prečo Kyjevu tento typ zbraní dodať. Podľa Biden sa v budúcnosti ukáže, aké budú potreby ukrajinskej armády.

Spojené štáty podľa Bidena teraz poskytujú Ukrajine zbrane, ktoré potrebuje pre ofenzívu v jarných a letných mesiacoch. „Potrebuje tanky, delostrelectvo, protivzdušnú ochranu, a to vrátane ďalšieho (systému) HIMARS,“ povedal Biden.

„Nevidel som v (čínskom) pláne nič, čo by nasvedčovalo tomu, že obsahuje niečo, čo by bolo prospešné niekomu inému ako Rusku,“ povedal Biden. Americký prezident tiež Peking varoval pred dodávkami vojenskej techniky Rusku s tým, že by mu tak hrozili zo strany Washingtonu tvrdé sankcie. „Nepredpokladám, a zatiaľ sme to ani nevideli, väčšiu iniciatívu Číny v dodávkach zbraní Rusku,“ uviedol Biden.

Dvanásťbodový dokument vypracovaný čínskou diplomaciou Kyjev odmietol s tým, že by len vojnu zmrazil Moskva ho naopak považuje za skôr vyvážený.

V piatok Biely dom oznámil, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote dvoch miliárd dolárov. Stalo sa tak na prvé výročie začiatku vojny vo východoeurópskej krajine.