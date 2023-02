NATO môže ponúknuť Kyjevu bezpečnostnú zmluvu namiesto členstva

Severoatlantická aliancia by mohla ponúknuť Ukrajine bezpečnostnú dohodu, ktorá by Kyjevu po konci vojny s Ruskom sprístupnila väčšie množstvo moderných vojenských technológií. To by malo prinútiť Kyjev k začatiu rokovaní o prímerí s Ruskom aj v momente, keď by ruská armáda bola stále na ukrajinskom území. Napísal to denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vyjadrenia predstaviteľov Nemecka, Francúzska a Británie.

Bezpečnostná zmluva by nemala takú váhu ako plnohodnotné členstvo v aliancii. Na Ukrajinu by sa tak nevzťahoval záväzok vzájomnej obrany medzi krajinami NATO a v krajine by neboli trvalo rozmiestnení vojaci Severoatlantickej aliancie. Väčšia dostupnosť moderných západných zbraní by však mohla Moskvu odradiť od ďalších útokov na susednú krajinu.

Podľa denníka The Wall Street Journal s návrhom prišiel minulý týždeň britský premiér Rishi Sunak. Návrh by zaručil Ukrajine širší prístup k pokročilým vojenským technológiám a zbraniam po konci vojny s Ruskom. Súhlasili by s tým aj Nemecko a Francúzsko. Návrh by mohli štáty prerokovať na summite NATO v júli. Podľa zdrojov by v rámci dohody mohla Británia poskytnúť Ukrajine bojové lietadlá.

„Summit NATO musí predložiť jasnú ponuku Ukrajine a tiež poskytnúť (ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi) Zelenskému politickú výhru, ktorú bude môcť prezentovať doma ako stimul na rokovanie,“ uviedol britský predstaviteľ.

VIDEO: Medzinárodný výcvik NATO v Lešti.

Väčší prístup k moderným zbraniam by mohol Rusko odradiť od ďalších útokov na Ukrajinu a súčasne ubezpečiť Kyjev, že prímerie Moskva nevyužije pre obnovenie svojich vojenských kapacít a prípravu ďalšej fázy vojny.

Úvahy v zákulisí sú pritom v ostrom rozpore s prejavmi amerického prezidenta Joea Bidena a ďalších západných lídrov, ktorí zdôrazňujú jednotu proti ruskej agresii. Podľa denníka sa medzi predstaviteľmi západných vlád prehlbuje neistota ohľadom toho, či Ukrajina bude schopná vytlačiť ruské vojská zo svojho územia. "Opakujeme, že Rusko nesmie vyhrať. Čo sa tým ale myslí? Ak bude vojna pokračovať týmto tempom dlho, tak sa ukrajinské straty stanú neznesiteľnými, "povedal jeden francúzsky predstaviteľ.

Ukrajina dlhodobo usiluje o plné členstvo v NATO a žiadosť o prijatie už podala. „Obmedzenejšia dohoda môže byť krokom správnym smerom, ak bude súčasťou procesu, ktorý raz v budúcnosti vyvrcholí členstvom,“ uviedol námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Melnyk. Ukrajina ale trvá na tom, že takýto krok nesmie vylúčiť vstup Ukrajiny do NATO v budúcnosti.