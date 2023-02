Zakázané sukne, zakázané záchody počas hodiny. Britskí stredoškoláci sa búria

Do školy v Banbury v grófstve Oxfordshire v piatok zavolali políciu kvôli vzbure žiakov, ktorým sa nepáčil novozavedený zákaz nosenia sukne ako súčasti uniformy. Na strednej škole Penrice Academy v Cornwalle zase študenti prevracali lavice, aby vyjadrili nesúhlas so zákazom používať záchody počas vyučovania, napísal denník The Times.

Mladí ľudia sa k protestom povzbudzovali na sociálnej sieti TikTok, kde zdieľali aj videá zo svojich protestov proti školským pravidlám, ktoré považujú za diskriminačné. Pravdilo používať toalety iba počas školských prestávok sa stalo dôvodom protestných akcií v školách v Leedse alebo v grófstvách Lincolnshire a Essex.

Medzi vzdelávacie inštitúcie, ktoré nepovoľujú používať záchody počas hodín, patrí napríklad škola v meste Canvey Island. „Počas prestávok sú tam dlhé rady, čo znamená, že deti nestíhajú zjesť desiatu,“ citoval denník The Times matku dvojice tamojších žiačok, ktoré podľa nej nemôžu toaletu využívať pri hodine ani počas menštruácie.

Na cornwallskej Penrice Academy riešia výnimky pre menštruujúce dievčatá tak, že im vydávajú „červené preukazy“. „To je smiešny nápad. Je to jednoznačné zasahovanie do súkromia mladých dievčat,“ komentovala školské pravidlá jedna z matiek, ktorej dieťa do školy chodí.

Povinné zavedenie nosenia nohavíc ako súčasti školskej uniformy rozčúlil tiež žiakov školy v Bloxhame, ktorí v piatok rovnako protestovali. Vedenie školy odôvodnilo chystané zmeny tým, že chce podporiť „rovnosť a rešpekt“ tak, že zavedie rodovo neutrálne oblečenie.

„To rozhodnutie sme prijali, pretože mnoho študentiek bohužiaľ stále zápasí s tým, aby ich sukne mali predpísanú dĺžku,“ komentovala to zástupkyňa riaditeľa školy Lotty Keysová, ktorú citoval server BBC.

Škola v St. Helens na severe Anglicka zase podľa denníka The Guardian nahnevala rodičov, keď sa dievčatám kvôli dĺžke sukní vyhrážala vylúčením a nechala učiteľov dĺžku sukní premeriavať.