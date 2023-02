Pavel krotí optimizmus spojencov: Pripravme sa aj na horšie scenáre

Spojenci Ukrajiny by mali dúfať v najlepšie, ale mali by sa pripraviť aj na potenciálne horšie dôsledky, povedal ukrajinskému webu Suspilne zvolený český prezident Petr Pavel. Vojna nemusí skončiť tento rok, ale môže sa premeniť na dlhodobý konflikt. Preto je podľa Pavla dôležité poskytnúť Kyjevu všetko, čo teraz potrebuje, ale byť tiež pripravený na dlhodobú pomoc, aby mohol pokračovať v obrane krajiny a premeniť ju na víťazstvo. Po ukončení konfliktu s Ruskom by sa Ukrajina mala stať členom Severoatlantickej aliancie, uviedol aj v rozhovore Pavel.

Pavel v rozhovore uviedol, že väčšina debát na túto tému na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorej sa v polovici februára zúčastnil, sa mu zdala príliš optimistická. „Určitým spôsobom sa prehliadali možné negatívne dopady. Súhlasím s tým, že treba mať dobré nádeje. Ale je oveľa lepšie myslieť na možné horšie dôsledky. Preto som povedal: urobme všetko pre to, aby Ukrajina tento rok zvíťazila, ale buďme pripravení aj na iné možné výsledky,“ uviedol Pavel.

Pomôcť dlhodobo a vysvetliť

Jedným z nich by podľa neho mohol byť dlhotrvajúci alebo zamrznutý konflikt. Spojenci by preto podľa Pavla mali byť pripravení pomáhať Ukrajine dlhodobo a vedieť túto podporu vysvetliť svojmu obyvateľstvu. Kyjev by ale nemali tlačiť k ústupkom, napríklad čo sa týka znovuzískania celého územia, kým ešte existuje reálna šanca na víťazstvo.

„Takéto rozhodnutie môže urobiť iba Ukrajina, pretože tam neumierajú naši ľudia. Nie sú to naše mestá, ktoré sú ničené. Oveľa jednoduchšie je povedať vám: musíte sa držať svojich zásad do poslednej kvapky krvi. Znie to dobre, ale nie je to naša krv, ale vaša. Takže hovorím, že je to na vás,“ uviedol Pavel.

Rovnako sa Pavel vyjadril aj na otázku, aký je jeho názor na obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny, čo je cieľ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Prezident Zelenskyj nemá inú možnosť. Viete si predstaviť, že by vodca krajiny, ktorá bola napadnutá, povedal: ‚Dobre, akceptujme stratu územia‘. Je teda prirodzené, že si kladie za cieľ oslobodiť celé územie,“ povedal Pavel. „Ale potom samozrejme, keď sa ukáže, že realita je iná, než by sme si priali, môže dôjsť k určitým korekciám. Ale tie môže vykonať iba ukrajinský ľud a váš vodca, nie my,“ dodal.

Domáca úloha splnená

Až vojna skončí a bude obnovená suverenita Ukrajiny, potom podľa Pavla vyskočí otázka členstva v NATO. „Pokiaľ ide o technickú kompatibilitu, Ukrajina splnila svoju domácu úlohu. Pokiaľ ide o hodnoty a dlhodobé strategické záujmy, opäť máme plnú kompatibilitu,“ povedal Pavel. „Jedinou zostávajúcou podmienkou teda je, aby neprebiehal žiadny konflikt alebo územný spor,“ dodal zvolený český prezident.

Po ukončení konfliktu by Pavel vstup Ukrajiny do NATO podporil, pretože si to podľa neho zaslúži za „dodržiavanie štandardov a obranu hodnôt, ktoré sú dôležité pre nás všetkých“. „Tiež ukrajinská armáda bude pravdepodobne najskúsenejšia zo všetkých a bola by pre krajiny NATO veľkým prínosom. Existujú teda všetky dôvody, prečo by sme mali uvažovať o členstve Ukrajiny v NATO ihneď po vojne,“ uviedol Pavel.