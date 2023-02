Vraj zem zasnúbená. USA vykorisťujú opustené deti migrantov

Cristian vo svojich 14 rokoch namiesto chodenia do školy pracuje na stavbách. O rok staršia Carolina po nociach v továrni balí cereálie Cheerios. Tieto a ďalšie príbehy opísal denník The New York Times (NYT) v novom článku o "brutálnych" podmienkach, v ktorých naprieč Spojenými štátmi pracujú neplnoletí prisťahovalci prevažne zo stredoamerických krajín.

Imigranti z krajín Latinskej Ameriky sedia so svojimi vecami na chodníku pred hotelom Watson v New Yorku v pondelok 30. januára 2023.

Táto rastúca „šedá pracovná sila“ je v rozpore s americkými zákonmi, podľa denníka však stojí aj za výrobkami známych značiek ako Fruit of the Loom alebo Ford či General Motors.

Autorka textu hovorila v 20 amerických štátoch s viac ako stovkou detí, ktoré sa po príchode do USA dostali do náročných pracovných pozícií. „Títo pracovníci sú súčasťou novej ekonomiky vykorisťovania: Detskí migranti, ktorí prichádzajú bez rodičov do Spojených štátov v rekordných počtoch, končia v niektorých z najdrsnejších povolaní v krajine,“ zhrnul svoje zistenia NYT.

Rekordných 130-tisíc detí

Investigatíva čerpá aj z rozhovorov s desiatkami právnikov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov či policajtov, pričom väčšina ľudí zapojených do starostlivosti o neplnoletých prisťahovalcov odhadovala, že asi dve tretiny týchto detí končia v pozícii ľudí pracujúcich na plný úväzok. Vlani do USA prišlo bez dospelého sprievodu rekordných asi 130-tisíc migrantov, čo znamenalo nárast na trojnásobok za posledných päť rokov. Mechanizmy na ochranu týchto detí podľa NYT prestávajú fungovať.

„V jednom meste za druhým deti neskoro večer umývajú riad. V štáte Vermont obsluhujú prístroje na dojenie, v New Yorku doručujú jedlo. Na Havaji žnú kávu a stavajú kamenné múry okolo dovolenkových rezidencií. Vo Virgínii umývajú hotelové prestieradlá aj 13-ročné dievčatá,“ píše denník, podľa ktorého deti často prácu dostávajú vďaka falošným dokladom totožnosti.

Walmart, Ford, GM a ďalší

Podľa NYT z detskej práce profitujú neznáme podniky aj globálne korporácie. Denník zistil, že deti pripravujú jedlo predávané obchodnými reťazcami Walmart a Target, spracúvajú mlieko používané v zmrzline Ben & Jerry's a pomáhajú vykosťovať kuracie mäso predávané v obchodoch Whole Foods. Minimálne do minulej jesene vyrábali stredoškoláci v štáte Alabama ponožky značky Fruit of the Loom, zatiaľ čo v Michigane údajne deti vyrábajú automobilové súčiastky používané firmami Ford a General Motors.

„Občas na mňa príde únava a robí sa mi zle,“ povedala po jednej nočnej smene na konci minulého roka spomínaná Carolina Yocová, ktorá v továrni v Michigane balí do krabíc vrecká s Cheerios. Vraj nevedela, či ju brucho bolieva kvôli nedostatku spánku, stresu z neustáleho rachotu strojov alebo kvôli starostiam, ktoré si robí o seba aj o svoju rodinu v Guatemale. „Ale zvykám si na to,“ uviedla.