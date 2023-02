Zomrel ruský politológ Pavlovskij, v minulosti spolupracovník Putina

Gleb Pavlovskij bol zakladateľom a šéfom Fondu efektívnej politiky, ktorý vytvoril pre Putina kampaň pre prezidentské voľby v roku 2000, kedy sa tento politik, ktorý bol úradujúcou hlavou štátu za Borisa Jeľcina, prvýkrát oficiálne stal šéfom Kremľa. Pavlovskij sa tiež podieľal na prezidentskej kampani Viktora Janukovyča vo voľbách na Ukrajine v roku 2004, ktoré pre Janukovyča po takzvanej oranžovej revolúcii skončili neúspešne, víťazne z nich vzišiel jeho protikandidát Viktor Juščenko.

Do roku 2011 Pavlovskij spolupracoval ako poradca a politický stratég s Putinovou administratívou, potom ale prešiel do opozície voči kremeľskému vedeniu. Podľa ruskojazyčného servisu BBC sa to stalo kvôli nesúhlasu politológa s Putinovým rozhodnutím kandidovať na tretie funkčné obdobie, chcel, aby vo funkcii pokračoval Dmitrij Medvedev. V stále väčšej miere tiež kritizoval ruskú vládu.

Pavlovskij je považovaný za jedného z ideológov súčasného ruského režimu, rozpracoval napríklad koncept suverénnej demokracie, podľa ktorého má politický systém v krajine zodpovedať jedinečným potrebám Ruska a udržať ho mimo západného modelu. V súvislosti s jeho menom sa objavuje aj pojem Putinova väčšina, teda ľudia, pre ktorých je stabilita, poriadok a schopné vedenie zásadným faktorom ich činnosti.