Husársky kúsok? Bieloruskí partizáni tvrdia, že zničili ruské sledovacie lietadlo

Vyzerá to tak, že ruská armáda nie je nikde v bezpečí. Bieloruskí partizáni tvrdia, že na vojenskom letisku Mačuliščy pri Minsku sa im podarilo poškodiť lietadlo A-50. Stroj funguje ako lietajúce stredisko velenia kontroly, keď sleduje vzdušný priestor. Rusi ho využívali v agresii proti Ukrajine.

Útok dronmi

Bielorusi, ktorí bojujú s režimom diktátora Alexandra Lukašenka, sa úspešnou akciou pochválili na komunikačnom kanáli Telegram.

„Použili drony. Do operácie sa zapojili Bielorusi,“ napísal na Telegrame Aliaksandr Azarau, líder Asociácie bezpečnostných síl Bieloruska (BYPOL). Je to organizácia, ktorá združuje najmä bývalých policajtov, ktorí sa postavili proti Lukašenkovi. Ľudia, ktorí sa na útoku podieľali, vraj už nie sú v Bielorusku.

Informáciu zatiaľ nebolo možné potvrdiť z nezávislých zdrojov. Podľa bieloruského opozičného portálu Charter 97 sa k nej však vyjadril aj ruský bloger a propagandista Semion Pegov.

„S najväčšou pravdepodobnosťou hovoríme o útokoch bezpilotných lietadiel na vojenskú infraštruktúru, kde môžu byť okrem iného rozmiestnené zariadenia ruských vzdušných síl. Zdroje tento útok prirovnávajú k incidentom v Saratove,“ uviedol Pegov. V decembri pravdepodobne ukrajinské drony zaútočili na vojenskú základňu Engels v Saratovskej oblasti. Rusi potom odtiaľ časť lietadiel presunuli.

„Poviem pravdu, že neviem, čo sa stalo v Mačuliščy. Nemám však dôvod pochybovať o tom, čo tvrdí BYPOL. Takže je naozaj možné, že sa do útoku zapojili nejakí bieloruskí partizáni, ako ich volajú, alebo ľudia, ktorých na to vycvičili,“ reagoval pre Pravdu bieloruský politický expert Artjom Šraibman z Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier.

K podľa všetkého úspešnej operácii sa vyjadrila na sociálnej sieti Twitter aj líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. „Som hrdá na všetkých Bielorusov, ktorí naďalej odolávajú ruskej hybridnej okupácii Bieloruska a bojujú za slobodu Ukrajiny. Vaše odvážne činy ukazujú svetu, že Bielorusko stojí proti imperiálnej agresii. Sláva našim hrdinom!“ napísala.

Vlani v júni v Bratislave na konferencii GLOBSEC Cichanovská hovorila aj sabotážnych akciách proti ruskej armáde rozmiestnenej v Bielorusku.

„Môžem povedať, že sú do určitej miery centralizované. Samozrejme, nemôžem vám prezradiť viac o tom, ako presne to funguje,“ odpovedala vtedy Cichanovská na otázku Pravdy, či je bieloruský odpor proti ruskej armáde nejakým spôsobom koordinovaný.

Od začiatku veľkej ruskej invázie na Ukrajinu pred rokom sa špekuluje, či sa do nej zapoja aj bieloruské ozbrojené sily. Zatiaľ sa to nestalo. No ruská armáda má na území Bieloruska rozmiestené jednotky. Server Charter 97 uviedol, že Moskva aktívne využíva letisko Mačuliščy v agresii proti Ukrajine. Zničené lietadlo vraj bolo v Bielorusku od 3. januára 2023 a odvtedy ho nasadili 12-krát. „Na letisku sú rozmiestnené ruské stíhačky MiG-31K schopné niesť a odpaľovať nadzvukové rakety Kinžal. Pravidelné operácie týchto strojov vždy sprevádza na Ukrajine letecký poplach. Vzlety sa často uskutočňujú súčasne s lietadlom A-50,“ pripomenul portál Charter 97.

Plány Bielorusov

Bol by však BYPOL schopný pripraviť akciu na vojenskom letisku?

„Je to asociácia, ktorú založili bývalí bieloruskí bezpečnostní dôstojníci z rôznych organizácií. Je súčasťou Cichanovskej exilového kabinetu. V podstate sa dá povedať, že je to vojenské krídlo bieloruskej politickej opozície,“ ozrejmil Šraibman.

Podľa experta sa BYPOL netají tým, že cvičí ľudí v Poľsku a možno aj inde na akcie proti Lukašenkovmu režimu.

„Hovoria o nich ako o špeciálnych operáciách. BYPOL bol v prvom rade zodpovedný za organizáciu partizánskych akcií proti železničným tratiam v prvých týždňoch a mesiacoch vojny. Boli sme svedkami desiatok takýchto sabotáží. Ich cieľom bolo spomaliť presun ruských jednotiek a zásob smerujúcich na bojisko. Ak sa potvrdí útok na letisku v Mačuliščy, bude to ďalšia pomerne viditeľná akcia, pod ktorou je podpísaný BYPOL,“ vysvetlil Šraibman.

Asociácia má však ešte vyššie ciele. „Hovorí, že jej prvoradým plánom je mobilizácia ľudí, ktorých bude schopná naverbovať do svojich radov. Tí sa potom majú zapojiť do akcií, aké sme už videli, ale v budúcnosti by mali byť pripravení aj na revolúciu proti Lukašenkovi. Majú byť súčasťou podzemného hnutia, ktoré sa aktivizuje, keby sa naskytla príležitosť zvrhnúť režim. Ťažko sa však dá povedať, ako je BYPOL organizovaný, lebo všetko sa, samozrejme, deje v tajnosti a informácie z asociácie neunikajú,“ povedal Šraibman.

Otázkou je, ako a či na útok budú reagovať Minsk a Moskva. Ruský prezident Vladimir Putin by mohol koketovať s myšlienkou, že Bielorusko takpovediac zhltne. Najmä, keby to vyzeralo tak, že Lukašenko nemá situáciu pod kontrolou.

Zatiaľ sa však bieloruský diktátor tvári ako dôležitý diplomatický hráč. Čínske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Lukašenko tento týždeň navštívi krajinu. Peking v piatok svetu predstavil mierový plán na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine.

„Lukašenko komunikoval so západnými novinármi a pozval amerického prezidenta Joea Bidena do Minska, aby spolu s Putinom vyriešili ukrajinský problém. Každému sa usiluje dokázať, že ho nebude možné izolovať a že má vo svete dostatok partnerov. Ale hlavným jeho problémom je, že už všetci stratili záujem o jeho manévre,“ napísal Šraibman v analýze pre Carnegieho nadáciu.