Ako vidia v Rusku Putinovu vojnu proti Ukrajine?

Rok po tom, čo Putin poslal svojich vojakov na Ukrajinu, je stále ťažké zistiť, čo si 145 miliónov Rusov o vojne vôbec myslí. Oficiálne prieskumy verejnej mienky však hovoria, že Putinova obľúbenosť zostáva okolo 80 percent.

Musíme pomôcť brániť našu krajinu

Tridsaťosemročná Jekaterina je stúpenkyňou Putina a verí, že Rusko nakoniec zvíťazí, aj keď teraz bojuje s Ukrajinou, ktorú podporuje Američanmi vedená Severoatlantická aliancia. Jej byt na juhu Moskvy je plný tašiek darovaného oblečenia a škatúľ s jedlom, ktoré nazbierala, aby ich poslala do Ruskom kontrolovaného Donbasu, kde zostalo v dôsledku vojny mnoho ľudí bez strechy nad hlavou.

„Keď môj priateľ odišiel bojovať ako dobrovoľník, pochopila som, že aj ja musím robiť niečo, aby som pomohla,“ povedala Jekaterina, ktorá nechcela prezradiť svoje priezvisko zo strachu, že ju na internete budú obťažovať priaznivci Ukrajiny. „Musíme pomôcť brániť našu krajinu, naše rodiny, tých, ktorí sú nám blízki, a celé Rusko,“ dodala s tým, že podporuje Putina a aj spôsob, akým krajinu vedie.

Povesť Ruska a Rusov bude pošpinená navždy. A my v Rusku ju pravdepodobne nikdy nebudeme schopní očistiť. Jekaterina Vareniková, mladá Ruska, ktorá kritizuje Putinovu vojnu

„Myslím si, že svoju prácu robí dobre,“ uviedla Jekaterina. „Rusko vyhrá. Jednoznačne,“ dodala. Podľa prieskumu nezávislého mimovládneho strediska Levada podporuje ruskú armádu 75 percent Rusov, zatiaľ čo 19 percent ju nepodporuje a šesť percent nevie. Tri štvrtiny Rusov tiež očakávajú, že Rusko zvíťazí. Veľa diplomatov aj analytikov však tieto údaje spochybňuje.

Ukrajinci sú naši bratia

Len desať kilometrov južne odtiaľto žije iná Jekaterina, ktorá má na celú situáciu úplne opačný názor. Dvadsaťšesťročná Jekaterina Vareniková, ktorá kedysi pracovala pre štátom kontrolovaný plynárenský gigant Gazprom, vojnu nenávidí a verejne sa stavia proti Putinovi.

Keď Rusi v januári podnikli nálet na ukrajinské Dnipro, stála pred moskovskou sochou ukrajinskej básničky Lesji Ukrajinky s transparentom „Ukrajinci nie sú naši nepriatelia, sú to naši bratia“. Jej byt zíva prázdnotou. Všetko predala alebo uložila do pivnice, keď sa balila, aby mohla z Ruska odísť do Kirgizska, kde už žije jej manžel. Ten Moskvu opustil už vlani, čoskoro po začatí ruskej invázie na Ukrajinu.

Vareniková spomína na to, ako ju šokovalo, keď vlani vo februári prvýkrát počula, že sa začala vojna. Rovnako ako veľa iných Rusov vždy udržiavala úzke rodinné i priateľské vzťahy s mnohými ľuďmi naprieč bývalými postsovietskymi krajinami. Pamätá si, že ako dieťa jazdila na prázdniny práve na Ukrajinu. Teraz jej rodinu rozdelilo niekoľko uzavretých hraníc a nepriechodné frontové línie. Po svojom nedávnom protivojnovom proteste strávila 12 dní vo väzbe.

„Veľa mojich priateľov odišlo,“ pokračuje Vareniková. „Keď vám hrozí nebezpečenstvo a nechcete sa podieľať na týchto udalostiach, musíte použiť všetky prostriedky na to, aby ste utiekli,“ dodala. Čoskoro po vypuknutí vojny Putin varoval Rusov, aby boli ostražití, pokiaľ ide o ruských „zradcov“, ktorých sa podľa jeho slov bude snažiť Západ použiť na to, aby zničili krajinu. Veľa ľudí z Ruska odišlo a niektorí ruskí predstavitelia nad tým vyjadrili svoje znepokojenie. Iní, naopak, tieto obavy odmietli s tým, že Rusko je teraz oveľa jednotnejšie bez tých, ktorých „oddanosť krajine je sporná“.

„Je to veľmi smutné, ale zdá sa mi, že toto sa tak skoro neskončí,“ myslí si Vareniková. „Nazdávam sa, že sa to skončí až vtedy, keď Rusko buď uzná porážku, alebo prehrá,“ dodáva. Podľa jej názoru bude povesť Ruska a Rusov pošpinená navždy. „A my v Rusku ju pravdepodobne nikdy nebudeme schopní očistiť,“ uzatvára.

