Tri zbrane, ktoré za rok zmenili ruskú vojnu proti Ukrajine

Mala to byť krátka invázia, ale ruský prezident Vladimir Putin sa prepočítal. Nerátal s odporom a odvahou Ukrajincov, ale ani s ich vojenskými schopnosťami, ku ktorým prispeli pokračujúce dodávky zbraní zo Západu.

Televízia CNN sa pozrela na to, ako ovplyvnili dianie na bojisku. Hoci žiadna zbraň sama osebe nevyhrá vojnu, tri systémy mali značný vplyv na to, že sa Ukrajincom podarilo zastaviť postup ruských agresorov a získali časť okupovaného územia späť.

Protitankové strely Javelin

Podľa CNN na začiatku invázie potrebovali ukrajinskí obrancovia zbrane proti tankom a obrneným vozidlám, ktoré smerovali aj na Kyjev. Odpoveďou boli protitankové strely Javelin a podobné systémy založené na princípe vystreľ a zabudni. Prenosné zbrane umožňovali ukrajinským vojakom jednoducho namieriť na terč, vypáliť a ukryť sa. Raketa si už s cieľom poradila.

"Boli dôležité najmä v prvých dňoch vojny, pretože Rusi mali tendenciu zostať v kolónach, keď sa snažili vstúpiť do mestských oblastí. Vojak s Javelinom mohol vystreliť z budovy alebo spoza stromu a byť preč skôr, ako útočníci stihli paľbu opätovať,“ uviedla CNN.

Ukrajincom pomohlo aj to, že obrnené vozidlá pri ich postupe často nechránila pechota. Boli preto zraniteľnejšie. Okrem toho boli dodávky ručných protitankových zbraní už na začiatku vojny priechodné prakticky v každej krajine.

"Sú lacné a ich obranné využitie z politického hľadiska krajinám uľahčilo rozhodnutie poskytnúť ich Kyjevu. Naopak, vlády nesúhlasia s odosielaním drahších útočných zbraní, ako sú bojové lietadlá,“ napísal pre portál The Conversation expert na operačné analýzy Michael Armstrong z Brockovej univerzity v Ontáriu.

Raketomet HIMARS

Americké salvové raketomety HIMARS sa stali symbolom úspešného postupu Ukrajincov.

"Ak bol Javelin ikonickou zbraňou prvotných fáz vojny, HIMARS je ikonickou zbraňou tých neskorších,“ napísal Mark Cancian, hlavný poradca medzinárodného bezpečnostného programu v Centre pre strategické a medzinárodné štúdie.

Raketomety HIMARS sú veľmi presné a mobilné a dostrelia do vzdialenosti 70 až 80 kilometrov. Podľa Yagila Henkina z Veliteľskej akadémie Izraelských obranných síl tieto zbraňové systémy prinútili Rusov, aby presunuli svoje sklady munície ďalej od bojiska.

"Znížila sa tým dostupná palebná sila ruského delostrelectva v blízkosti frontových línií a sťažilo to logistickú podporu. A keďže rakety dokázali na veľké vzdialenosti zasiahnuť ciele, ako sú mosty, narušili ruské zásobovacie úsilie,“ citovala Henkina CNN.

Drony Bayraktar TB2

Vznikli o nich piesne a ľudia sa na ne pre Ukrajincov skladali. Turecké drony Bayraktar sa pre ruskú inváziu stali asi najznámejšími bezpilotnými lietadlami na svete. Ako uvádza CNN, sú pomerne lacné, dajú sa vyrobiť z bežne dostupných súčiastok a technológií, dokážu tvrdo zasiahnuť cieľ a na videách z vojny všetci videli, ako fungujú.

Zverejnené nahrávky z boja ukazujú, ako Bayraktary vedia raketami, laserom navádzanými strelami a bombami ničiť ruské obrnené vozidlá, delostrelectvo a zásobovacie trasy.

"Virálne videá dronov TB2 sú dokonalým príkladom modernej vojny v ére TikToku. Bayraktar nie je zázračnou zbraňou, ale poslúžil dobre,“ uviedol pre organizáciu Atlantic Council Aaron Stein z Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky s tým, že turecké drony sú pomerne pomalé, protivzdušná obrana si s nimi vie poradiť a Rusi sa to už, zdá sa, naučili. No keďže sú Bayraktary pomerne lacné, dajú sa ľahko nahradiť.

Okrem toho boli úspechy dronov najmä na začiatku vojny pre Ukrajincov psychologickou vzpruhou. "Bolo to PR víťazstvo,“ povedal pre CNN Samuel Bendett z Centra pre námornú analýzu ruských štúdií.

Čo bude ďalej?

Kyjev už získal niekoľko západných tankov a ďalšie majú prísť v priebehu týždňov. Ukrajinci cvičia na nemeckých Leopardoch 2, ktoré posielajú viaceré krajiny, Británia prispeje Challengermi 2 a USA Abramsami M1.

Okrem toho USA, Francúzsko a Taliansko spoločne sľúbili Ukrajine, že jej dodajú rakety s dlhším doletom. Stále sa debatuje aj o stíhačkách F-16 a ďalších západných strojoch, ale dodávky pre Kyjev zatiaľ nie sú na programe dňa.

Západ však pri podpore Ukrajiny určite budú čakať ďalšie zložité rozhodnutia, lebo koniec bojov je v nedohľadne.

"Počas vojny sa očakávania medzi tvorcami politík dosiaľ divoko pohybovali medzi katastrofickými víziami a eufóriou. Predstavuje to konkrétny problém pre analytikov, ktorých úlohou je poskytnúť ľuďom realistickejší pohľad. Ak v júni bolo nesmierne ťažké presvedčiť politikov, že Rusi si nemôžu byť istí víťazstvom, v septembri bolo rovnako zložité im vysvetliť, že Ukrajinci si ešte nezabezpečili výhru. Tieto tendencie zaťažili aj verejnú diskusiu o vojne,“ pripomenul pre portál War on the Rocks Jack Watling, vojenský analytik z britského inštitútu RUSI.