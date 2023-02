Brexit: EÚ a Británia sa opäť správajú ako priatelia

Máme dohodu. Európska únia a Spojené kráľovstvo to (znovu) oznámili v súvislosti s brexitom. Hoci Británia už od 1. februára 2020 nie je členom EÚ, Londýn a Brusel stále riešia vzájomné fungovanie. Problémom sa stal najmä severoírsky protokol. Ten upravuje prepravu tovarov z Británie do Severného Írska a ďalej do Írska.

Ich hladší tok má vyriešiť takzvaný windsorský rámec. Ide o to, aby tovar z Británie podliehal minimálnym kontrolám, keď sa dostane do Severného Írska, a aby zároveň nevznikol problém pre jednotný trh EÚ. Po brexite zostala Británia na vlastnú žiadosť mimo neho, ale medzi Severným Írskom a Írskom je otvorená hranica.

Konštruktívny prístup

Dohodu v pondelok oznámili šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a britský predseda vlády Rishi Sunak. Po napätí vo vzťahoch medzi EÚ a bývalými premiérmi Borisom Johnsonom a Liz Trussovou sa zdá, že Londýn a Brusel opäť našli k sebe cestu.

"Zdá sa, že dohoda je veľmi pozitívnym krokom vpred pre Spojené kráľovstvo a EÚ. Bola to jedna z najpriateľskej­ších tlačových konferencií od roku 2016. Úspechom je už to, že sa k tomu obe strany dopracovali,“ reagoval pre Pravdu britský politológ Simon Usherwood z Open University v Londýne. Podľa neho sa ukázalo, že konštruktívny prístup Spojeného kráľovstva funguje oveľa lepšie ako vyhrážky a tvrdé slová.

Hlavným vyjednávačom dohody bol za EK jej slovenský podpredseda Maroš Šefčovič. „Spoločné riešenia sú výsledkom odhodlaného úsilia komisie a Spojeného kráľovstva. Zabezpečujú, aby protokol fungoval v prospech všetkých v Severnom Írsku. Podporujú aj integritu jednotného trhu EÚ a pomáhajú nám vytvárať presne taký druh spolupráce so Spojeným kráľovstvom, ktorý v dnešnom svete potrebujeme. Trvácny, strategický a úspešný,” uviedol v tlačovej správe Šefčovič. Podľa eurokomisie sa dohoda okrem iného týka opatrení v oblasti ciel, agropotravinárstva, liekov, DPH a spotrebných daní.

Premiér Sunak však ešte musí vyvinúť veľa politického úsilia, aby windsorský rámec podporili prívrženci tvrdšieho brexitu v rámci jeho Konzervatívnej strany, ale aj severoírska Demokratická unionistická strana (DUP).

"Predseda vlády zatiaľ môže byť celkom spokojný s prijatím dohody. Zdá sa, že konzervatívci ju vo veľkej miere podporujú. Prominentní podporovatelia brexitu, predovšetkým Johnson a Trussová, zatiaľ dohodu verejne nekritizovali. Dokonca ani unionisti v Severnom Írsku ju priamo neodmietli. Vyjadrili určité obavy a trvajú na tom, že si ju musia preštudovať, takže sa k nej možno negatívne postavia neskôr, ale aspoň sa ňou vážne zaoberajú,“ povedal pre Pravdu Han Dorussen, expert na britskú politiku a EÚ z Essexskej univerzity.

Ľahšie rokovania

Odborník však pripomenul, že nový protokol predstavuje pre unionistov vážnu výzvu.

"Zdá sa, že rieši hlavné obavy DUP a obchod medzi Severným Írskom a Spojeným kráľovstvom by mal o niečo jednoduchší, hoci problém s ním sa už do značnej miery podarilo vyriešiť. Dohoda hovorí o takzvanej stormontskej brzde, ktorá severoírskym politikom umožní, aby mali istý vplyv na rozhodnutia EÚ, ale tento mechanizmus je založený na mnohých podmienkach. Prvou z nich je, že na uplatnení brzdy sa musia zhodnúť všetky strany v Severnom Írsku. Ak však bude protokol platiť, určite by znamenal prelom. Najdôležitejšie je, že môže uľahčiť ďalšie rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a úniou, napríklad o vstupe Británie do programu pre výskum a inovácie Horizont 2020, ale aj o iných záležitostiach. Mohol by tiež zvýšiť záujem USA o obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom. A EÚ by sa už nemusela obávať hrozby britských jednostranných krokov,“ vysvetlil Dorussen.

No o tom, že brexit je citlivou politickou záležitosťou, svedčí debata, ktorá sa strhla, keď von der Leyenovú prijal kráľ Karol III. Podľa kritikov to mohlo vyznieť ako signál, že panovník dohodu podporuje, hoci o nej ešte nerokoval britský parlament.