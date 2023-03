Pri čelnej zrážke vlakov v Grécku zahynulo 32 ľudí, vyše 80 je zranených

Pri čelnej zrážke dvoch vlakov v Grécku zahynulo najmenej 32 ľudí, ďalších 85 ich utrpelo zranenia. Informovala o tom dnes agentúra Reuters, podľa ktorej je to najtragickejšia železničná nehoda v krajine za posledných niekoľko desaťročí. Pri meste Larisa v centrálnej časti krajiny sa v noci na dnes zrazil vo vysokej rýchlosti osobný vlak smerujúci z Atén do Solúnu s nákladnou súpravou, ktorá išla zo Solúna do Larisy.